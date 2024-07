Regarder la F1 en direct et le résumé vidéo du GP de Belgique > Une saison de F1, n’est, en général, jamais fini avant la dernière course. Si l’on peut assister à quelques suprématies en cours de route et lors de certaines saisons, l’on peut, heureusement, garder un maximum de suspense pour les dernières semaines de courses.

En F1, la saison 2016 se veut alors comme nous le décrivions plus haut. Si le début de saison n’augurait que du meilleur pour le pilote Allemand Nico Rosberg, force est de constater que les choses auront rapidement évolué pour offrir l’avantage à Lewis Hamilton cette fois-ci.

Rappelez-vous en début de saison, Nico Rosberg venait s’offrir pas moins de quatre victoires lors des quatre premiers GP de l’année, avant de connaître une suite plus difficile à négocier. Après un abandon au GP d’Espagne, le pilote Allemand ne parviendra plus à engranger suffisamment de points pour espérer conserver sa première place.

Dès lors, c’est bien Lewis Hamilton, son co-équipier chez Mercedes, qui fera du plateau de F1 sa propriété. Ainsi, et depuis le GP de Monaco, Lewis Hamilton ne cesse d’enchaîner les bons résultats et les victoires finales. Victorieux à Monaco, au Canada, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie, puis en Allemagne, le pilote Britannique n’aura laissé échapper qu’un seul GP de F1, celui de Bakou, qui marquera une nouvelle victoire de Nico Rosberg.

Regarder la F1 en direct et le résumé vidéo du GP de Belgique

Jusqu’au GP de Belgique, la saison 2016 de la F1 ne se sera pas forcément montrée tendre avec les autres pilotes, puisque seule la victoire de Max Verstappen est à signaler lors du GP d’Espagne à Barcelone ; la seule victoire qui échappe, pour le moment, à l’écurie Mercedes.

Si le suspense n’est pas présent du côté du classement constructeur où Mercedes est largement en tête du championnat avec 415 points, c’est bien le classement pilote qui se veut plus serrer, un fait notable que l’on attendait depuis longtemps. Au général Lewis Hamilton et Nico Rosberg ne se tiennent qu’en quelques points d’écart, ce qui prouve, également, la supériorité des pilotes au volant d’une voiture aussi parfaite que possible.

Pour ce GP de Belgique, la F1 pourrait-elle encore nous réserver une surprise de taille ? Alors qu’une seule victoire sépare les deux pilotes de Mercedes en terme de points, pourrions-nous encore assister à un retour fracassant des autres pilotes, toujours dans la course, mais bien loin de la plus haute marche ? Ainsi, Kimi Raïkkönen, pilote Ferrari, ne possède que 122 points, Sebastian Vettel, 120, et Fernando Alonso, 24 petits points ; triste bilan pour ces anciens champions du monde.

En Belgique, la moindre erreur peut être fatale et l’on aura déjà assisté, au cours de l’histoire, à de nombreux rebondissements ici. Avec un tracé si particulier, possédant un dénivelé intéressant, les pilotes, comme les spectateurs ne s’y trompent pas, l’on assiste là au plus beau GP de la saison de F1. L’an passé, c’est Lewis Hamilton qui avait réussi à sortir victorieux de Spa-Francorchamps, un fait qu’il serait bien avisé de reproduire.

