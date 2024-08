Résultat et résumé vidéo du Athletissima Lausanne > Vous pensiez en avoir fini avec l’athlétisme ? En fait, cela n’est que le début d’une très longue série se poursuivant tout au long de l’année et marquant, bien souvent, un nouveau départ pour les athlètes.

Historiquement, d’abord, l’Athletissima a vu le jour en 1977 et devient le premier meeting international reconnu en Suisse romande. Si l’inauguration du nouveau stade y était pour beaucoup, l’évènement a réussi, au fil des ans, à attirer de nombreux regards, permettant à l’Athletissima, de faire partie de la Diamond League, depuis 2010 maintenant.

Ces dernières années, ce meeting d’athlétisme à Lausanne parvient à rivaliser avec les plus grands meetings organisés tout au long du calendrier et sa réputation grandissante lui permet de se classer à la sixième place des meilleurs meetings, derrière le Weltklasse Zurich, le Memorial Van Damme, le Meeting Areva de Paris, l’Aviva London Grand Prix, et, enfin, le meeting Herculis de Monaco.

Ainsi, faire bonne figure ici est désormais une évidence pour les nombreux athlètes qui répondent présents. Qu’on se le dise, le spectacle y est incroyable, et tous rêvent de faire un excellent résultat, un moment que l’on aimera voir en résumé vidéo.



À l’Athletissima Lausanne, quelques records du monde sont déjà tombés, et certains perdurent encore de nos jours. Le dernier record du monde en date nous venait de la Chinoise Liu Xiang sur le 110 mètres haies, un record battu d’un millième de seconde depuis, mais de très bonnes performances sont à noter à chaque édition, permettant justement à ce meeting d’obtenir une belle place au classement.

Preuve de son immense succès, l’Athletissima de Lausanne est diffusé dans plus de 150 pays du monde, en HD et soit en direct, soit en résumé vidéo, ce qui en fait le plus important évènement Suisse retransmis dans le monde, juste derrière le Weltklasse de Zurich.

Pour sa nouvelle édition, en 2016, imaginez seulement les participants. Alors que les Jeux Olympiques viennent de se finir, les meilleurs athlètes mondiaux se rejoignent déjà à l’Athletissima de Lausanne, dans une ambiance des plus électrique ; de quoi prendre une revanche pour certains, tandis que d’autres vont vouloir confirmer les derniers bons résultats.

Enfin, la veille du meeting était également l’occasion de retrouver les conseils des meilleurs athlètes mondiaux, comme Renaud Lavillenie, Brittney Reese, Justin Gatlin, ou encore Léa Sprunger, tous présents lors de l’entraînement des jeunes, de 8 à 14 ans.

