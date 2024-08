Le Tour d’Espagne en vidéo : Voir les résultats de l’étape du jour > En seulement quelques jours, le Tour d’Espagne parvient à faire sensation auprès du public et les premières confirmations ont eu lieu ; bien qu’il faille encore tenir la cadence jusqu’au bout.

Après un départ en trombe, le Tour d’Espagne poursuit son spectacle et offre au public, aux téléspectateurs, mais également aux différents coureurs, la première des arrivées en hauteur, un moment très attendu.

Dans cette journée, les coureurs s’élancent de Marin pour rejoindre Dumbria, et plus précisément le Mirador de Ézaro. Cette ascension tant appréciée revient donc sur le devant de la scène après une apparition en 2012 ; l’un des plus beaux sites où la boucle Espagnole est passée se permet d’offrir un nouveau chamboulement au classement.

D’une longueur totale de 176,4 kilomètres, le Tour d’Espagne nous gratifie d’une très belle étape du jour, parvenant à allier de longues phases droites mettant les sprinters à l’honneur, à trois cols classés en troisième et deuxième catégorie, laissant, cette fois-ci, les meilleurs grimpeurs s’exprimer.

C’est après 109 kilomètres que les premières difficultés s’annoncent pour les coureurs du Tour d’Espagne, puisque l’on retrouve l’Alto de Lestaio, un superbe col classé en troisième catégorie, qui est une épreuve parfaite pour se mettre en jambes afin de briller lors de la deuxième difficulté du jour.

Cette seconde difficulté, justement, apparaît dès le kilomètre 146 et met les jambes des coureurs à rudes épreuves. Classé en deuxième catégorie, l’Alto Das Paxareiras possède une ascension de plus de neuf kilomètres, avec un pourcentage moyen de 5,4 %. Attention toutefois à ne pas relâcher ses efforts, puisque l’ultime défi du jour se présente face aux équipes.

Si le Mirador de Ézaro n’est pas la plus longue des ascensions que l’on peut connaître, elle n’en reste pas moins un excellent défi pour se faire une place au classement général. Ici, les résultats finaux peuvent être modifiés en fonction des performances des coureurs, et il ne fait nul doute que ce classement évolue, mais pas à l’avantage du leader actuel.

Avec moins de deux kilomètres de montée (1,8 kilomètre), le Mirador de Ézaro possède toutefois l’avantage de ses pourcentages, qui s’affichent à plus de 13,5 %. Les derniers mètres sont alors décisifs pour les nombreux prétendants au titre final et il faut réussir à faire bonne impression.

