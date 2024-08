Voir le PPV SummerSlam : Résultat et vidéo du Wrestlemania de l’été de la WWE > Au cours d’une année, différents PPV se succèdent dans la fédération de catch qu’est la WWE. À ce jeu-là, certains sont plus importants que d’autres, et c’est bien le cas du PPV SummerSlam.

Tout fans pourra vous le dire, si Wrestlemania est l’évènement le plus attendu lors d’une année de la WWE, le PPV SummerSlam n’est pas en reste et il arrive juste derrière, souvent considéré comme le Wrestlemania de l’été.

Ici, le spectacle est intense et l’occasion parfaite afin de mettre un terme à certaines rivalités ; ou d’en commencer de nouvelles, bien évidemment. Ce PPV SummerSlam ; le plus grand évènement de l’été, rentrera encore dans l’histoire en ayant proposé le plus de matchs de l’échelle et existe depuis 1988, sans perdre en intensité.

Pour la 29e édition du PPV SummerSlam, force est de constater que la liste des matchs se veut toujours aussi belle, tout en offrant des combats qui entreront, sans nul doute, dans l’histoire.

Alors, certes, certains des combattants ayant marqué d’une pierre blanche le Wrestlemania de l’été de la WWE ne répondent plus présents ; The Undertaker, Shawn Michaels, Bret Hart ou encore Edge pour ne citer qu’eux, mais c’est bien une nouvelle génération de catcheurs qui en profitent pour attirer les regards.

Ainsi, l’on retrouve toujours John Cena, qui, dans ce PPV SummerSlam fait face à AJ Styles pour mettre un terme à une rivalité que certains jugent déjà longuette, tandis que Rusev veut conserver son titre face à un Roman Reigns qui aura beaucoup changé en l’espace de quelques semaines. Pour Roman Reigns, l’on désire maintenant se focaliser sur le titre de Champion des États-Unis, après avoir vécu de nombreux rebondissements dans la course au titre du Champion du Monde.

Ce PPV SummerSlam est également la bonne occasion d’assister à tous les matchs de Championnat sans exception, puisque l’on retrouve le titre féminin avec un combat entre Sasha Banks et Charlotte, ou encore une lutte entre The Miz et Apollo Crews pour le titre de Champion Intercontinental.

Si le titre du championnat par équipe est, lui aussi, remis en jeu dans ce Wrestlemania de l’été de la WWE, les regards se tournent rapidement vers le combat de la soirée, celui qui oppose Seth Rollins à Finn Balor. Cette lutte sans merci devrait sacrer le premier Champion Universel de l’histoire de la WWE, tandis que Dean Ambrose tente de conserver son titre de Champion du Monde, face à Dolph Ziggler cette fois-ci.

