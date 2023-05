Match de Top 14 de rugby : la journée en Direct et en Video Replay

Voici les matches en direct de la journée de Top 14 de rugby. Les surprises possibles de la première journée du Top 14 de rugby 2016-2017 > Après une longue attente pour les supporteurs et les joueurs, voilà que la nouvelle saison du Top 14 de rugby n’est plus qu’à quelques essais de se lancer ; le 20 août prochain.

Une question se pose alors directement, pourra-t-on voir une saison au moins aussi prenante que l’an passé ? Lors de la dernière saison du Top 14 de rugby justement, le classement à l’issue de la phase régulière avait offert la première place à Clermont, tandis que Toulon et Montpellier venaient compléter le podium.

Du côté des perdants en revanche, c’est bien Agen et Oyonnax qui ont quitté l’aventure de la meilleure division en France, pour se retrouver en Pro D2. Triste bilan pour Oyonnax, qui, il n’y a pas si longtemps, avait réussi l’exploit de se maintenir en Top 14, tout en faisant trembler les plus grandes équipes lorsque la formation jouait à domicile devant son public.

Mais qui dit nouvelle saison, dit forcément nouvelles équipes. À ce jeu-là, c’est Lyon LOU qui parvient à retrouver l’élite du rugby en France après une bonne saison en Pro D2. Il y a deux ans, Lyon LOU s’était effondré pour son retour en Top 14 et était directement redescendu à l’étage inférieur ; cette année pourra-t-elle différente ? Nous le souhaitons pour cette formation qui aura déjà remporté le Top 14, à deux reprises dans son histoire.

L’an passé, Bayonne avait livré une saison plus que remarquable, se permettant ainsi de retrouver les terrains de la première division. Pour son premier match d’ailleurs, l’Aviron Bayonnais se voit opposer au Rugby Club Toulonnais, une équipe qui avait terminé à la deuxième place du classement de la phase régulière, soit une belle mise en bouche pour ce club à nouveau promu qui avait connu ses heures de gloire en tant que Champion de France, en 1913, 1934 et 1943.

Cette journée du Top 14 de rugby voit également un intéressant duel entre Montpellier et Toulouse, deux formations au palmarès bien rempli et qui n’auront terminé qu’à quelques points d’écart lors de la dernière saison. Pourrait-on assister à de belles surprises lors de cette journée du Top 14 de rugby ? Les plus petites formations pourraient-elles bien débuter ce nouveau championnat Français ?

L’an passé, les cinq premières équipes lors de la phase régulière se tenaient en un maximum de neuf petits points d’écart ; parfait pour le suspense, l’on préférerait tout de même qu’une équipe parvienne à s’échapper et à se mettre rapidement à l’abri, d’autant que les échéances sont nombreuses pour les meilleures formations.

Autre promu de Pro D2 pour la nouvelle saison du Top 14 de rugby, l’Aviron Bayonnais. Un peu à l’image de Lyon LOU, Bayonne était en Top 14 de rugby il y a deux ans et avait, là encore, connu une saison difficile puis redescendra à l’échelon inférieur.

