Roger Federer ne défendra pas son titre au tournoi de tennis de Cincinnati 2016 > Alors que les fans du joueur Suisse espéraient jusqu’au dernier instant, le bilan est tombé et c’est fin juillet que Roger Federer annonçait qu’il ne serait pas présent au tournoi de tennis de Cincinnati en 2016.

Au calendrier, le tournoi de tennis de Cincinnati parvient à prendre une place importante pour les nombreux joueurs désireux de se refaire au classement général. Se déroulant sur une surface dure et en extérieur, le tournoi de Cincinnati possède trois étoiles sur cinq dans le classement de rapidité ; dans de telles conditions, les jeux lents ne sont pas forcément mis en avant.

Historiquement, le tournoi de Cincinnati existe depuis 1899 et offre du spectacle sans discontinuer. Si de nombreux joueurs sont parvenus à soulever le trophée ici, certains ont littéralement survolé la compétition, à tel point qu’ils seront entrés dans la légende du court.

Avant l’ère Open par exemple, ce seront Bobby Riggs et George Lott qui parviendront à prendre un ascendant moral incroyable sur les concurrents ici même. Pour le premier, l’on aura connu quatre succès sur cinq, entre 1936 et 1940, tandis que George Lott s’imposera en 1924, 1925, 1927 et 1932.

Mais ce qui nous intéresse ici vient bien de l’ère Open, à partir de l’année 1968. Lors de cette période, l’on comprendra finalement mieux pourquoi le Suisse Roger Federer va manquer au spectacle offert au tournoi de tennis de Cincinnati, lui qui aura fait tout son possible pour ravir le plus grand nombre de trophées.

Il fut donc un temps, où le tennis était dominé par Rafael Nadal et Roger Federer, avant de voir la percée incroyable du Serbe Novak Djokovic. Lors de cette période, les deux joueurs se partageaient principalement les trophées et le tournoi de tennis de Cincinnati était éprouvant pour ces deux joueurs. Alors que Rafael Nadal ne parviendra presque pas à prouver le talent qu’on lui connaît ; une seule victoire en 2013, c’est bien Roger Federer qui faisait le boulot pour s’imposer brillamment devant les joueurs en pleine ascension ; Novak Djokovic compris.

Ainsi, et depuis son premier trophée acquis au tournoi de tennis de Cincinnati en 2005, Roger Federer rentrera dans l’histoire en devenant le seul joueur à avoir remporté le tournoi de tennis de Cincinnati à sept reprises, en 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 et 2015. Si ce dernier n’est finalement pas là pour défendre son titre en 2016, gageons le retrouver en forme pour la saison 2017, après un repos bien mérité.

En effet, Roger Federer aura annoncé, fin juillet 2016, que son année était terminée suite à une blessure au genou. Si l’opération s’est bien passée, il lui faut du temps pour récupérer convenablement et ne pas risquer de rechutes ; attendre la prochaine saison devrait alors lui permettre de rester sur les courts, pendant quelques années encore.

