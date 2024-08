Le Rallye WRC d’Allemagne en direct + Classement général en Vidéo

Le Rallye WRC d’Allemagne en direct et le classement général en vidéo > Alors que la saison du Championnat du Monde des Rallyes bat son plein, les occasions de prendre l’avantage au classement ne sont plus si nombreuses et l’on suivra avec attention les dernières sorties des pilotes.

Au calendrier, le Rallye WRC d’Allemagne se situe de telles façons, qu’une victoire ici pourrait assurer un pas vers la victoire finale. Alors, certes, ce n’est pas encore le dernier Rallye de l’année, et il se situe avant le Rallye de Chine, de France, de Catalogne, de Grande-Bretagne et d’Australie, mais une victoire ici ; et après une bonne première partie de saison, peut donner un ascendant moral suffisant face aux concurrents.

Depuis le début de saison, l’on assiste à des Rallyes WRC procurant un vrai spectacle, avec des vainqueurs différents assez souvent. Si le Français Sébastien Ogier est toujours premier à l’entame de ce Rallye WRC d’Allemagne, il ne se sera pas toujours montré à la hauteur.

À son compteur, le Français n’aura que deux victoires, deux succès acquis lors des deux premiers Rallyes WRC de la saison, respectivement à Monte-Carlo puis en Suède.

Le Rallye WRC d’Allemagne en direct et le classement général en vidéo

Depuis le troisième Rallye WRC, au Mexique, le Français ne parvient plus à s’offrir de victoires, mais peut compter sur le destin pour lui permettre de conserver actuellement sa première place. En effet, avec des vainqueurs différents ; cinq en six Rallyes WRC, et grâce à de bonnes positions finales dans l’arrivée, le Français parvient à se maintenir sur la plus haute marche.

Mais une telle situation peut-elle encore perdurer jusqu’à la fin de saison ? Lorsque l’on y regarde de plus près, le classement augure une belle lutte entre Sébastien Ogier et Andreas Mikkelsen. Si, pour l’instant, 45 points séparent les deux hommes, il ne faudrait pas grand chose pour voir le Rallye WRC relancer et Sébastien Ogier perdre sa suprématie ; un fait que l’on n’espère néanmoins pas.

Lors du Rallye WRC de Finlande, Sébastien Ogier devait composer avec une sortie de route lors de la dixième spéciale, et ne parviendra jamais à combler son retard. En terminant 24e à plus de 19 minutes du vainqueur, le champion du monde en titre aura perdu des points précieux dans la bataille qui s’annonce.

De son côté, Andreas Mikkelsen ; dauphin actuel du classement du Rallye WRC, n’aura récupéré que six petits points sur le leader, une maigre consolation après un week-end plutôt raté. L’histoire retiendra toutefois la belle victoire de Kris Meeke, auteur, par ailleurs, du Rallye WRC de Finlande le plus rapide de tous les temps, avec une moyenne de 126,6 km/h.

J’aime ça : J’aime chargement…