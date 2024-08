Regarder les Jeux Olympiques en Direct + Résumé du jour en Vidéo Replay

Regarder les Jeux Olympiques et les sports en direct sur France 2 ce 11 août > Plus les jours se suivent, et moins ils se ressemblent du côté du Brésil pour ces brillants Jeux Olympiques 2016, toujours retransmis en direct sur France Télévision.

Ce soir, sur France 2, différentes épreuves sont à nouveau prévues pour distraire le téléspectateur. Ainsi, et dès 21 heures, l’on retrouve la gymnastique artistique et le concours général avec la finale femme. Ici, l’on suivra tout particulièrement l’Américaine Simone Biles, qui, du haut de 1,45 mètre, pourrait bien entrer dans l’histoire.

Déjà présente puisque triple championne du monde en titre, Simone Biles tentera, ce soir, de décrocher un grand chelem en individuel, en remportant la médaille d’or dans cinq disciplines, à savoir les barres asymétriques, le sol, la poutre, le saut de cheval et le concours général.

C’est à partir de 21 heures 40 que les yeux se tournent vers le judo et les finales des moins de 78 kilos femmes et moins de 100 kilos hommes, avant de se pencher vers la finale en équipe de l’escrime épée pour les femmes. S’en suivra, dès 22 heures 10, le cyclisme sur piste avec les qualifications hommes de la poursuite par équipes et la finale hommes de la vitesse par équipe.

Là encore, l’on suivra tout particulièrement les performances de l’équipe Française de cyclisme sur piste, qui, en plein doute, tentera de décrocher une médaille d’or en vitesse, un fait d’armes qui lui échappe depuis 2000.

Il vous est possible de regarder les Jeux Olympiques et les sports en direct à partir de 20 heures 55 sur France 2, ce jeudi 11 août 2016.

Loin d’être terminée, la soirée nous proposera encore, vers 1 heure 30, de suivre le tennis de table avec la finale en simple des hommes, puis la natation dès 3 heures, heure Française.

C’est alors dans cette ultime catégorie qu’est la natation, que l’on pourra suivre un duel très attendu entre l’Américain Ryan Lochte ; quadruple lauréat du 200 mètres 4 nages, et Michael Phelps, son grand rival, qui est sorti de sa retraite pour retrouver les sensations d’un bassin.

