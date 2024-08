Ligue 2 de Football : Buts, Résumés, Scores et Vidéos à voir et revoir

Une journée compliquée pour la Ligue 2 de football > Très attendue ; notamment car cette saison de Ligue 2 parvient à faire sensation avec des clubs dont nous attendons beaucoup, la première journée de Ligue 2 de football aura déçu les amoureux du ballon rond ; gageons que le spectacle suivra lors des prochaines semaines.

Pour cette nouvelle édition de la Ligue 2 de football, nombreux étaient les regards à s’être tourné du côté d’un promu, le club Alsacien de Strasbourg. Historiquement, le Racing Club de Strasbourg est un des grands du football Français et l’on sort d’une période sombre de six années passées avec le statut d’amateur ; un comble pour une telle formation.

Très attendu, le match d’ouverture de la nouvelle saison de Ligue 2 de football se devait de mettre en avant des Strasbourgeois qui avaient toutes les qualités pour débuter de la meilleure des façons cette saison de Ligue 2, notamment face à une modeste formation de Bourg-Péronnas.

Malgré une certaine domination et quelques occasions assez franches ; dont cette frappe sur la barre, Strasbourg ; pour qui le maintien est l’objectif pour la saison, ne parviendra jamais à prendre l’avantage, mais ne s’inclinera pas non plus. Avec un point acquis, Strasbourg parvient tout de même à débuter correctement sa saison, sans encaisser de but.

Une première journée compliquée pour la Ligue 2 de football

Ne pas encaisser de but devait également être le mot d’ordre pour la majorité des formations se lançant dans la nouvelle aventure de la Ligue 2 de football, comme en témoignent les nombreux résultats nuls auxquels nous avons assisté.

Car oui, que la soirée fut terne pour les amateurs de football, puisque le manque de but s’est clairement fait sentir ; l’envie n’était pas non plus de la partie pour beaucoup. Avec les récents relégués et les frais promus, nous étions en mesure d’espérer une première journée plus folle, laissant, pourquoi, entrevoir quelques surprises au classement général.

Au terme de la première journée de la Ligue 2 de football 2015-2016, pas moins de six matchs nuls, dont tous se seront soldés par un zéro partout. Strasbourg, Auxerre, Nîmes, Lens, ou encore Brest, autant de formations qui auraient pu trouver le chemin des buts, mais qui n’auront jamais fait trembler les filets adverses.

Au final, seul Sochaux aura réussi à s’imposer pour son match d’ouverture, trois buts à un contre Troyes, au même titre que Valenciennes (2-0 face à Clermont), puis Le Havre, un but à zéro contre Orléans. Avec une telle situation, l’on ne peut qu’espérer pour le spectacle, que la Ligue 2 parvienne rapidement à combler son manque de réalisation dans les prochaines journées.

