Supercoupe 2016 : Match Real Madrid FC Séville en Direct et Vidéo Replay

Que l’on suive n’importe quel sport, il vient toujours un moment où deux formations se rencontrent et s’affrontent pour obtenir un sacre nouveau, celui qui permettra au vainqueur de prouver sa supériorité. Dans le football, la Supercoupe en est l’exemple parfait, puisqu’il oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, au vainqueur de l’Europa League ; la Ligue Europa.

Dès lors, c’est un nouveau défi qui s’annonce, un duel intéressant entre deux équipes qui auront réussi à s’adjuger les plus belles victoires pour s’imposer dans cette compétition se déroulant en même temps que le championnat national. Si la Ligue des Champions est un cran au-dessus de la Ligue Europa, gagner la Supercoupe peut remettre les pendules à l’heure.

Pour cette 41e édition de la Supercoupe de football, l’on retrouve un duel qui, sur le papier, est fort intéressant, malgré un clair avantage pour l’une des deux formations se présentant sur le terrain. Vous l’aurez certainement compris, mais l’on évoque bien le Real Madrid, brillant vainqueur de la Ligue des Champions 2015-2016.

La Supercoupe 2016 de football offre un match Espagnol entre le Real Madrid et le FC Séville

Loin d’être novice en la matière, le Real Madrid est bien un habitué du genre et de la compétition. Avec 4 participations au total, le Real Madrid est l’une des formations à s’être le plus mis en avant en Supercoupe, mais reste toujours loin du FC Barcelone ; l »équipe la plus présente, avec pas moins de neuf participations, pour 5 victoires.

Pour gagner sa place en Supercoupe 2016, le Real Madrid se sera alors imposé lors de la dernière Ligue des Champions et parviendra à faire trembler de nombreuses formations, tout en se sortant de situations plus compliquées. L’on se souvient tous de ce revers deux buts à zéro face au VfL Wolfsbourg lors du match allé, et de la superbe performance de Cristiano Ronaldo au match retour, permettant au Real Madrid de se qualifier pour la finale, en s’imposant trois à zéro.

Certes, le Real Madrid a connu un parcours plus facile que prévu, mais aura tout de même fait mal à l’Atlético Madrid ; une formation qui aura fait tomber le FC Barcelone et le Bayern Munich, en finale en s’imposant lors de la terrible séance des tirs au but.

De son côté, le FC Séville aura réalisé l’une de ses plus belles compétitions en Ligue Europa 2015-2016, notamment en évinçant Liverpool en finale, sur le score de trois buts à un. Là encore, le FC Séville aura connu un parcours plus tranquille que son adversaire, mais le fait est que l’on retrouve donc une Supercoupe 2016, 100 % Espagnole. Si le Real Madrid possède l’avantage en Supercoupe, il ne faut pas oublier que le FC Séville s’est déjà présenté dans ce match à quatre reprises pour une victoire ; la dernière participation du FC Séville date de 2015, et parvient à poursuivre sa série grâce à un triplé historique. En 2014, le Real Madrid et le FC Séville s’étaient déjà rencontrés et c’est le Real Madrid qui était reparti avec le trophée suite à sa victoire deux buts à zéro ; l’histoire peut-elle évoluer pour cette édition 2016 de la Supercoupe ?

