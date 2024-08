Voir les JO de Rio 2016 en Direct + Replay en Vidéo

Voir les Jeux Olympiques de Rio 2016 et l’escrime en direct sur France 2 ce 9 août > Alors que les Jeux Olympiques ont désormais débuté, les chaînes de télévision ; notamment France Télévision, se permet d’inonder de sports le téléspectateur ; ce qui n’est pas pour lui déplaire.

Ce soir, plusieurs épreuves sont à suivre en direct sur France 2, et la soirée débute alors à partir de 21 heures, avec l’escrime. Dans la catégorie épée, l’on retrouve la demi-finale et la finale homme, avant de voir le concours général par équipes de gymnastique artistique.

Dès 21 heures 40, c’est le judo que l’on retrouve, avec les finales de moins de 63 kilos chez les femmes et moins de 81 kilos pour les hommes. S’en suit du hockey sur gazon à partir de 23 heures, avec le match Brésil Grande-Bretagne du côté des hommes.

Pour clôturer la soirée de direct, rendez-vous à trois heures, heure Française, pour y découvrir la natation et de nombreuses catégories, dans des demies-finales et finales disputées ; notamment pour le papillon, la nage libre et la brasse.

Vous l’aurez rapidement compris, cette soirée des Jeux Olympiques de Rio 2016 sur France 2 se veut déjà très spectaculaire avec plusieurs moments que l’on espère marquants.

Il est possible de voir les Jeux Olympiques de Rio 2016 et l’escrime en direct sur France 2 dès 20 heures 55, ce mardi 9 août 2016.

Si l’escrime sera particulièrement suivie, c’est pour les performances de la France dans la compétition. En 2012, à Londres, l’histoire retiendra que ; pour la toute première fois, la France sera repartie sans décrocher la moindre médaille ; un choc pour toute une nation, habituée à remporter des succès depuis 1960.

Charge alors aux Bleus qui se présentent ce soir de refaire l’histoire en faveur de leur pays, et pour cela, l’on retrouve des athlètes de haut niveau, capables d’émerveiller le public, comme Gauthier Grumier. Du haut de ses 32 ans, l’épéiste gaucher se présente à Rio avec la ferme intention de ravir des médailles, tout en apparaissant comme favori à l’obtention de la médaille d’or ce soir.

Rien de plus logique puisqu’il sera parvenu à dominer la saison en Coupe du Monde. Le moment de vérité est désormais venu pour le Français double champion d’Europe en titre ; parviendra-t-il à étoffer son palmarès ?

