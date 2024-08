Championnat de Motocross MXGP en Suisse : Direct et Vidéo Replay

Le Championnat de Motocross MXGP se poursuit en Suisse > Le calendrier du Championnat de MXGP ne cesse de défiler et les occasions pour ravir la première place du général ne sont plus aussi nombreuses ; des surprises à prévoir ?

Le moins que l’on puisse dire avant cette manche du championnat de motocross MXGP, c’est que le classement ne reflète aucunement ce que nous avions connu l’an passé, en 2015.

Lors de cette dernière saison de MXGP justement, c’est bien le Français Romain Febvre qui avait pris le meilleur sur ses concurrents, afin de s’offrir, royalement, son premier titre en MXGP, tout en mettant fin à la suprématie incroyable de l’Italien Antonio Cairoli, vainqueur de 2009 à 2014.

Brillant l’an passé, la nouvelle saison du championnat de MXGP est plus compliquée pour le Français, qui parvient que trop difficilement à accrocher le trio de tête. De son côté, le spectacle est toujours présent et l’on pourrait bien connaître un nouveau champion pour cette saison 2016, un champion qui n’aura encore jamais été sacré.

Le Championnat de Motocross MXGP se poursuit en Suisse

Car si l’Italien Antonio Cairoli est toujours présent et parvient à rebondir ; notamment au milieu de saison, cette fin de championnat est plutôt en faveur du Slovène Tim Gajser, un exploit qu’il n’est pas prêt de laisser filer.

Pour cette nouvelle manche du championnat de Motocross MXGP, c’est vers la Suisse qu’il faut se tourner, une manche assez inédite au final.

C’est bien en 2016 que la Suisse connaîtra sa première manche de MXGP, une bonne nouvelle finalement pour les pilotes Suisses ; assez convaincants sur les tracés depuis quelques années, mais également pour les nombreux spectateurs, très friands de ce sport et ne ratant pas une occasion de se déplacer.

Placée dans la dernière ligne droite du calendrier, la manche de MXGP en Suisse se veut décisive puisque les occasions de briller ne seront plus légion. Après la Suisse, il ne restera plus que les Pays-Bas, le Grand Prix des Amériques et le Grand Prix des États-Unis pour tenter de combler son retard ; ou de conforter son avance. C’est dire, finalement, l’importance que revêt cette manche du Championnat de Motocross MXGP en Suisse, un lieu ou tout pourrait basculer pour les pilotes.

