Voir le match France Portugal en direct sur Internet

Voir la finale de l’Euro 2016 et le match France Portugal en direct ce 10 juillet sur M6 > Moment très attendus par certains, tant redouté par d’autres, le dénouement de l’Euro 2016 de football est proche et il faut se montrer à la hauteur des attentes des spectateurs.

Dans une telle compétition organisée sur le sol Français, l’on ne pouvait presque pas espérer de meilleure finale. Dans le jeu, nombre d’équipes méritantes se seront fait surprendre, mais l’histoire aura décidé d’offrir un moment unique et magique pour ces deux pays, et à plus forte raison qu’en France, le Portugal est très bien implanté puisque près d’un million d’habitants sont Portugais, ou ont des liens très forts avec ce pays.

Pour le Portugal pourtant, tout avait très mal commencé et l’on se souvient encore du match d’ouverture face à l’Islande, où le Portugal avait partagé les points. Depuis, que ce soit en poules comme en phase finale, le Portugal n’avait jamais réussi à impressionner, d’autant que Cristiano Ronaldo ne parvenait pas à pousser son équipe comme il aurait dû le faire ; ultime chance d’y arriver, ce soir.

Il vous est possible de voir la finale de l’Euro 2016 et le match France Portugal en direct à partir de 20 heures 50 ce dimanche 10 juillet 2016, sur la chaîne M6, avec le lien présenté ici pour plus de simplicité.

Du côté des Français, l’on se sera permis de tomber sur des formations bien inférieures sur le papier, et, outre le doute de plus de 60 minutes face à l’Irlande, rien ne semblait pouvoir détrôner le bon état de forme des Bleus. La demi-finale face à l’Allemagne était alors un véritable test pour l’équipe de France, et même cette défense, si souvent critiquée, aura fait des miracles face aux offensives Allemandes ; notons également qu’Adil Rami aura perdu sa place de titulaire au profit de Samuel Umtiti, un excellent choix lorsque l’on regarde les prestations de ce dernier.

Malgré une possession de balle au plus bas pour l’équipe de France, les Bleus auront réussi à mettre un terme à l’avantage des Allemands dans les grandes confrontations. Lors de la demi-finale ; bien qu’aidés légèrement par un arbitrage très favorable, l’équipe de France parviendra à inscrire deux buts aux Champions du Monde, remettant les pendules à l’heure et s’offrant une confiance incroyable pour cette finale historique face au Portugal ; que dire d’ailleurs de ce vibrant hommage à la fin du match France Allemagne ?

