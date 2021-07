Les affiches des demi-finales de l’Euro de football

Les affiches des demi-finales de l’Euro 2016 de football > Alors que l’Euro 2016 de football touche bientôt à son terme, deux belles affiches sont encore à suivre avant de se tourner, déjà, vers la grande finale qui aura lieu dimanche prochain.

Sur les quatre équipes qui sont encore dans la course au titre, l’on retrouve trois habitués, certes, mais également une surprenante équipe ; l’une des surprises de cet Euro 2016 de football, qui est d’ailleurs en train d’écrire ses plus belles pages d’histoire.

Vous l’aurez compris si vous suivez un peu la compétition, l’on parle ici du Pays de Galles, une formation qui n’a pas démérité et qui s’est permis de terminer en tête de son groupe, devant l’Angleterre, la Slovaquie et la Russie ; ce qui reste déjà comme une excellente prestation en soi. Après un huitième de finale un ton en dessous de ce que nous avions vu du Pays de Galles, l’équipe aura démontré ses valeurs lors de son quart de finale face à la Belgique, une formation favorite sur le papier. Bien que mené un à zéro, le Pays de Galles aura trouvé la force de réagir pour s’imposer au coup de sifflet final, trois buts à un ; voici alors l’une des plus belles performances de Gareth Bale et ses coéquipiers, impeccables sur le terrain.

Face au Pays de Galles, c’est le Portugal qui se présente. Habitué à se retrouver sur les plus hautes marches d’un Euro, le Portugal aura toutefois connu une compétition plus terne dans son spectacle, et sera parvenu jusqu’en demi-finale, sans jamais réussir à s’imposer dans le temps réglementaire ; une grande première pour l’histoire ! C’est d’ailleurs la règle des meilleurs troisièmes qui sauvera le Portugal, puisque la formation de Cristiano Ronaldo avait terminé derrière la Hongrie et l’Islande dans la phase de groupe.

Les affiches des demi-finales de l’Euro 2016 de football

Dès lors, l’on ne voit pas comment le Portugal pourrait parvenir à décrocher un sacre de Champion d’Europe, d’autant que la formation est tombée dans la meilleure partie du tableau. Les performances face au Pays de Galles seront à surveiller de près, et l’on ne peut qu’espérer renouer enfin avec le spectacle dans les matchs du Portugal, pour ne pas voir une certaine injustice dans sa qualification

De l’autre côté du tableau ; dans la partie la plus compliquée, l’Allemagne est parvenue à s’en sortir la tête haute, malgré un démarrage plus compliqué que prévue. Si la phase de groupe s’est logiquement terminée avec la première position pour les Allemands, l’on était encore très loin des plus belles années de l’Allemagne, et bien loin de sa prestation lors de la Coupe du Monde 2014. Face à la Slovaquie en huitième de finale, l’Allemagne sera parvenue à faire trembler le stade en retrouvant un jeu léché (victoire 3-0), mais retombera dans ses travers face à l’Italie en quart de finale.

Habituée à trop se découvrir face aux Italiens, l’Allemagne n’avait jamais réussi à s’imposer contre cette formation dans une compétition officielle. Lors du quart de finale de l’Euro 2016 de football, l’Allemagne se montrera bien plus défensive qu’à l’accoutumer, et parviendra à ne plus se faire surprendre par l’Italie. Après un match assez plat et un match nul 1-1, Allemands et Italiens se sont donnés rendez-vous en prolongations puis aux tirs au but, une séance ponctuée par de très nombreux ratés des deux côtés. Toutefois, l’histoire retiendra que l’Allemagne s’imposera pour la première fois contre l’Italie et poursuivra son aventure, avec une victoire 6 tirs au but à 5.

Enfin, c’est bien la France qui va retrouver l’Allemagne en demi-finale, pour un remake du quart de finale de la Coupe du Monde 2014, où la France s’était alors incliné un but à zéro face aux Allemands. Depuis l’entame de la compétition, la France n’était pas encore tombée sur un ténor de la compétition, comme en témoigne son parcours ; Roumanie, Albanie, Suisse, Irlande, puis Islande (la plus belle page de l’histoire de l’Euro !). Désormais, c’est le premier véritable défi qui attend les Bleus, une rencontre que l’on surveillera de près afin de se décider, si, enfin, la France peut aspirer à un nouveau titre de Champion d’Europe après le succès de 2000. Face aux Allemands, la défense ; véritable point faible des Bleus, sera certainement bousculée et il sera intéressant de surveiller le repli défensif, mais également l’attaque, l’une des meilleures du championnat d’Europe, après son succès cinq buts à deux contre l’Islande.

