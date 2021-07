Résumé du match de l’équipe de France + vidéo des buts

A voir et revoir en vidéo, les buts et le résumé du match de l’équipe de France de foot. Retrouvez le score et les plus belles actions en vidéo.

Dès le coup de sifflet final du match de l’équipe de France, tous les supporters des Bleus ont rendez-vous sur Internet pour voir et revoir les vidéos du match. En France ou partout dans le monde, sur mobile ou sur tablette, il est possible de regarder la vidéo du match, avec le résultat final, le détail du score, le résumé et les buts de l’équipe de France.

Vidéo du match de l’équipe de France

Il est très facile de retrouver à la télévision les images du match de l’équipe de France de football dès la fin de la rencontre. Chaînes d’informations, émissions TV et programmes de foot enchaînent les vidéos des buts en boucle. Mais pour être sûr de revoir les vidéos en temps réel, rien ne vaut le web et les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Snapchat ou YouTube se sont faits une spécialité des vidéos des buts de l’équipe de France. La viralité des vidéos de but durant la compétition, et en quasi-direct est impressionnante. A volonté, les supporters des Bleus peuvent retrouver ici les meilleures vidéos sur Internet.

Résumé de l’équipe de France de football

Le match du jour de l’équipe de France de foot a tellement d’importance que des millions de fans à travers le monde veulent retrouver en direct la rencontre des Bleus contre leurs adversaires. Pour être sûr de rester informé en temps réel del’actualité de l’équipe de France de foot, rien de mieux que le compte officiel de l’EDF sur Twitter @equipedefrance. L’outil est utilisé par la Fédération Française de Football pour communiquer autour de l’équipe de France, et pour diffuser les infos importantes instantanément à tous les abonnés du compte. D’ailleurs, le hashtag #FiersdetreBleus fait partie de tendances hyper-suivies du moment.

