Estonie Belgique à voir en Direct TV et Internet

Le match Pays de Galles Belgique à voir en direct ce 1er juillet sur TF1 > Voici, ce soir, deux formations qui auront connu des parcours différents dans la compétition, mais qui n’auront jamais démérité pour en arriver jusque-là.

Certainement l’une des nombreuses surprises de cet Euro 2016, le Pays de Galles aura frappé un grand coup dans son histoire, et dans les pages récemment écrites de l’Euro 2016 de football.

Dans un groupe possédant le Pays de Galles, l’Angleterre, la Russie et la Slovaquie, les Gallois n’étaient alors pas réellement les favoris, malgré la présence d’un Gareth Bale exceptionnel. Pourtant, dès le premier match face à la Slovaquie, le ton était donné et le Pays de Galles parviendra à décrocher sa première victoire, trois points qui permettront de vivre un moment magique, quelques jours plus tard.

Certes, la deuxième journée se soldera par une défaite face à l’Angleterre sur le score de deux buts à un, mais l’ultime rencontre de la poule, face à la Russie, permettra au Pays de Galles de montrer ce dont elle est capable sur le terrain. Après un match fou, la victoire trois buts à zéro pour les Gallois permettra la qualification du Pays de Galles en huitièmes de finale de l’Euro 2016, et à la première place devant l’Angleterre s’il vous plaît.

Le match Pays de Galles Belgique à voir en direct ce 1er juillet sur TF1

En huitièmes de finale de la compétition, le Pays de Galles affrontait l’Irlande du Nord (nouvel exploit !) et sera passé totalement à côté de son match. Il faudra, pour délivrer les Gallois, un terrible coup du sort et un but contre son camp d’un Irlandais pour entrevoir la suite de la compétition.

Sachez que le match Pays de Galles Belgique est à voir en direct ce vendredi 1er juillet 2016, à partir de 20 heures 50 sur TF1.

Du côté de la Belgique, l’on se sera fait surprendre par l’Italie lors du match d’ouverture de l’Euro 2016 de football ; ce qui n’est pas un drame en soi lorsque l’on regarde la qualité et les prouesses des joueurs Italiens au tour suivant, avec une défaite deux buts à zéro. Il fallait se reprendre, ensuite, pour ne pas créer le doute dans les esprits, et c’est ce que la Belgique fera parfaitement bien.

Pour le compte de la deuxième journée, la Belgique parviendra à se défaire de l’Irlande sur le score de trois buts à zéro, puis connaîtra une nouvelle victoire face à la Suède lors du dernier match, un à zéro cette fois-ci. En huitièmes de finale, la Belgique se voyait opposée à la surprenante première du groupe E, la Hongrie. Si l’on avait pu espérer une belle rencontre pour les Hongrois, nous pourrons souligner que ces derniers n’auront jamais fermé le jeu, et c’est tout à leur honneur.

Toutefois, la Belgique semblait, ce soir-là, bien supérieure sur le terrain, avec un Eden Hazard au sommet de sa forme. Incroyable, le joueur Belge l’aura été et l’on peut aisément dire que la victoire de la Belgique nous vient de l’explosivité d’Eden Hazard, réalisant de nombreux exploits sur le terrain. Victorieuse quatre buts à zéro, la Belgique reprend confiance dans le tournoi et retourne du côté des favoris, une place qu’il va falloir garder ce soir, d’autant que le Pays de Galles est, collectivement, intéressant et désireux de rattraper son match raté face à l’Irlande du Nord.

