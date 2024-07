Voir le Grand Prix F1 Autriche en Direct Internet + Vidéo

La Formule 1 nous gratifie d’un superbe Grand Prix d’Autriche 2016 > Alors que l’année de Formule 1 est loin d’être terminée, la compétition se poursuit après une pause de quelques semaines ; pause suffisante pour chambouler un classement bien établi ?

Depuis le début de cette nouvelle saison de Formule 1, quelques certitudes se sont dessinées, comme la puissance de Mercedes face aux autres écuries par exemple. Constat parfait pour certains, dérangeant pour d’autres, la supériorité est bien là, et semble même indétrônable.

Pourtant, les dernières courses de F1 ont livré quelques surprises permettant de redonner un coup de pression aux leaders du classement, comme ces trois Grands Prix noirs pour Nico Rosberg, leader du général. Au Canada comme en Espagne et à Monaco, l’Allemand n’aura pris que seize points, sur 75 possibles. Il réagira toutefois très bien au Grand Prix de Bakou en s’offrant une première place, devant un autre Allemand, Sebastian Vettel.

Mais qui pourrait encore faire trembler l’écurie Mercedes et leurs pilotes ? Certainement Ferrari qui parvient, avec Sebastian Vettel et Kimi Räikkönnen à se placer en embuscade des Mercedes. Nous noterons toutefois que Nico Rosberg, malgré ses trois résultats décevants, conserve une belle avance sur le deuxième du classement ; son coéquipier Lewis Hamilton, 24 points séparent les deux hommes et, sauf grande surprise comme un abandon, la première place ne devrait pas échapper à l’Allemand au Grand Prix d’Autriche 2016.

Le Grand Prix d’Autriche 2016 justement, se veut superbe, avec une course très disputée et ayant renoué avec le calendrier de la Formule 1, depuis seulement deux ans.

Incontournable jusqu’en 2003, le Grand Prix d’Autriche disparaîtra des radars pour effectuer un retour en grande pompe lors de la saison 2014. Depuis, l’on assiste alors à une démonstration de Nico Rosberg, sublimé par l’aisance de la Mercedes sur ce circuit à déclinaisons diverses et variées.

Depuis son retour au calendrier, le Grand Prix d’Autriche offre plus de possibilités de dépassement et de pointes de vitesse pure. Si ce Grand Prix était adoré des pilotes il y a quelques années, le spectacle ; moins convaincant depuis le retour de la course au calendrier, reste toujours d’actualité tout en offrant une meilleure sécurité aux différents pilotes.

La pause de trois semaines entre le Grand Prix de Bakou et celui d’aujourd’hui en Autriche aura permit aux écuries de perfectionner leurs voitures pour le reste de la saison. Si Renault se veut plus confiant suite aux résultats des trois derniers Grands Prix, l’on surveillera tout particulièrement la performance des deux Ferrari, certainement les seules monoplaces du plateau à pouvoir encore tenter de ravir un titre qui semble déjà promit à Mercedes.

