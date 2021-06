Les meilleurs joueurs à surveiller de près lors de l’Euro de football

Les meilleurs joueurs à surveiller de près lors de l’Euro 2016 de football > Avec un nombre conséquent d’équipes participantes à l’Euro 2016 de football, il est certain que l’on retrouve des favorites, ne serait-ce que par leur jeu collectif, souvent porté par une véritable star du ballon rond.

Cette compétition ne déroge finalement aucunement à la règle, et si l’on retrouve souvent les meilleurs joueurs au sein d’une même formation, il peut être compliqué pour les entraîneurs de se passer de certaines têtes d’affiche ; comment imaginer le Portugal sans Cristiano Ronaldo, ou la Suède sans le géant Zlatan Ibrahimovic ?

Sans aller dans les détails, nous allons évoquer ici quelques-uns de ces joueurs capables de prouesses sur le terrain, de renverser toutes les situations. En équipe de Suède par exemple, il faut se souvenir de l’exploit de Zlatan Ibrahimovic, auteur d’un quadruplé qualifiant le pays pour l’Euro 2016 ; si l’ensemble de l’équipe n’est pas prêt à jouer les plus hautes marches d’un podium, il ne fait nul doute que le joueur ayant récemment quitté le PSG puisse réaliser de nouveaux exploits.

Même constat pour le Portugal, porté par un Cristiano Ronaldo incroyable. Au fil des ans, la formation Portugaise s’est montrée tantôt faible, tantôt forte, mais une certitude toujours, l’attaque du pays peut compter sur l’ingéniosité de l’attaquant du Real Madrid. Avec de nouveaux joueurs ayant pris du galon au sein de la formation, sortir de son groupe composé de l’Autriche, de l’Islande et de la Hongrie semble une certitude pour un pays plein d’espoir à l’Euro 2016.

Du côté de l’équipe de France, Antoine Griezmann sera à surveiller de bout en bout. Auteur d’une remarquable saison en championnat et en Ligue des Champions, Antoine Griezmann est devenu l’un des piliers de l’Atletico Madrid et est capable, lui aussi, de renverser les situations ; comme c’était le cas face au Bayern Munich.

Du côté de l’Allemagne, championne du monde en titre en 2014, le constat est plus mitigé et les derniers résultats ne permettent pas de sauter de joie pour les supporters. Néanmoins, l’on sait la force du collectif Allemand et la présence de Thomas Müller, Marco Reus, Manuel Neuer dans les cages, ou encore Mario Götze et Mats Hummels, en font une équipe équilibrée, et surtout très forte sur le terrain ; il va cependant falloir réagir rapidement dès les premiers matchs (Ukraine, Pologne, Irlande du Nord), pour confirmer son statut.

En Angleterre, beaucoup de joueurs sont à surveiller de près et l’on pense naturellement à Jamie Vardy, qui, lui aussi, a connu une saison incroyable avec son club de Leicester. Attaquant brillant et doté d’une bonne puissance de frappe, Jamie Vardy peut aussi faire la différence grâce à une lecture de jeu fluide et rapide ; ce sera d’ailleurs lui qui offrira la victoire aux Anglais face à la Turquie, lors des matchs de préparation.

Finalement, et cela peut importe ou nous posons les yeux, de nombreux joueurs parviennent à se démarquer et à redorer le blason d’une équipe. Entre Gareth Bale pour le Pays de Galles, Robert Lewandowski pour la Pologne, Arda Turan pour la Turquie, Roman Shirokov pour la Russie ou Aritz Aduriz pour l’Espagne, il ne fait nul doute que l’on vive l’un des meilleurs moments de football de ces dernières années ; gageons simplement que le spectacle soit, lui aussi, au rendez-vous !

