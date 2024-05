L’Argentine et le Brésil sont encore les favoris de la Copa América 2016 > Sur chaque continent, l’on retrouve des formations qui parviennent bien souvent à prendre le meilleur sur ses concurrents dans le football, et dans la zone CONMEDOL, les choses ne font pas exceptions.

Historiquement dans un premier temps, et depuis la disparition du British Home Championship, la Copa América est devenue, depuis 1984, la plus vieille compétition continentale dans l’histoire du football. Lorsque l’on regarde les formations qui y participent de plus près, l’on ne peut que constater que l’engouement de la compétition est toujours présent, et qu’il restera encore longtemps au sommet.

Organisée alternativement tous les deux, trois et quatre ans depuis 1916, la Copa América permet à douze formations nationales de prendre part à la confrontation, qui se déroule comme une Coupe du Monde. Dans les faits, l’on ne retrouve que dix formations de CONMEDOL, puis deux formations venantes de la zone CONCACAF sont invitées pour porter le total à douze.

Dans le monde entier, la Copa América est l’un des évènements sportifs les plus suivis (plus de 4 milliards de personnes) et cela n’est pas une surprise, puisque l’on retrouve les meilleurs joueurs des nations, qui se donnent à plus de 100 % pour permettre à leur équipe de soulever le trophée à la fin du tournoi, environ un mois après son début.

Regroupant les meilleures équipes d’Amérique du Sud, la Copa América est alors l’endroit parfait pour surveiller les performances de certains joueurs, tout en offrant la possibilité de découvrir de jeunes et futurs talents ; l’Amérique du Sud étant l’un des endroits les plus appréciés pour cela et de nombreuses stars du ballon rond viennent de là.

En 2016, et pour fêter sa 45e édition, l’on retrouve une Copa América un peu spéciale puisqu’il s’agit de la Copa América Centenario. Pour la première fois de l’histoire, le tournoi est organisé aux États-Unis et la formation nationale y participe. Nouveauté également, ce sont cette fois-ci seize équipes qui se sont données rendez-vous, avec, comme invités, la Jamaïque, vainqueur de la Coupe Caribéenne des Nations 2014, le Costa Rica, vainqueur de la Copa Centroamericana 2014, le Mexique, Haïti, Panama et les États-Unis, pays organisateur.

Dans les faits et sur le papier, l’Argentine et le Brésil font encore figure de favori au titre de la Copa América 2016. Mais l’Argentine peut-elle réellement réussir à s’imposer cette année ? Au palmarès, l’Argentine, est, certes, deuxième avec pas moins de 14 titres remportés, mais la présence de Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Sergio Agüero ou encore Javier Mascherano n’y change rien, l’Argentine n’a plus remporté le tournoi depuis 1993, une mise à l’écart que le pays se doit de corriger.

De son côté, le Brésil fait également office de favori, mais, là encore, l’on reste à la peine depuis la victoire acquise en 2007. Avec ses nombreuses stars, l’Argentine et le Brésil sont à la traîne alors qu’elles devraient être au sommet de la hiérarchie en zone CONMEDOL. Lors de la dernière édition, le Brésil n’aura même pas acquis la quatrième place, tandis que l’Argentine échouera, une nouvelle fois, en finale de la Copa América ; les formations plus faibles sur le papier connaissent ici un second souffle intéressant, comme l’a montré le Chili, brillant vainqueur en 2015.

