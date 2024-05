Organisée tous les quatre ans, la Coupe d’Océanie de football permet une qualification pour la prochaine Coupe du Monde > En marge de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en 2018 en Russie, l’on surveillera de près les nombreux pays qui parviendront à se qualifier pour l’évènement ; la Coupe d’Océanie de football fait partit des moyens possibles pour se qualifier.

L’Océanie ne sera jamais réellement représentée de la meilleure des façons qu’il soit. Lors des différentes Coupes du Monde, jamais l’Océanie ne pourra avoir plus d’un représentant, à l’inverse de l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud, et du Nord.

Au fil des ans, rares sont les équipes d’Océanie qui auront réussi à se faire une place de choix pour parvenir à la Coupe du Monde ; d’abord, seule l’Australie parvenait à réaliser l’exploit de dominer son continent ; peu étonnant lorsque l’on connaît la superficie du pays, mais ce dernier est désormais rattaché à l’Asie pour les phases de qualification.

Depuis son départ, l’Océanie tente, tant bien que mal, de participer aux différentes Coupes du Monde, mais, outre la victoire finale lors de la Coupe d’Océanie de football, il faut encore réussir à se défaire en match barrage en novembre de l’année suivante, d’une formation d’une autre confédération, et là, le bilan est moins réjouissant.

Malgré une présence non-assurée lors de la prochaine Coupe du Monde de football, le vainqueur de la Coupe d’Océanie décroche automatiquement une place pour la Coupe des Confédérations, qui se déroule dans le pays organisateur, un an avant le début de l’évènement.

Bien que la Coupe des Confédérations ne soit pas très appréciée par la presse, elle n’en reste pas moins une compétition intéressante à suivre, où les équipes veulent se montrer, permettant également au pays organisateur de tester ses infrastructures et autres moyens techniques.

Concernant la Coupe d’Océanie, force est de constater que lors de la Coupe du Monde 2014, le vainqueur de la compétition, alors Tahiti, n’avait réussi à réitérer l’exploit et ne parviendra pas à se qualifier pour se diriger vers le Brésil. L’histoire retiendra tout de même que Tahiti sera la seule formation à avoir remporté le trophée de la Coupe d’Océanie, en dehors de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Pour sa nouvelle édition, la Coupe d’Océanie de football permet toujours une qualification pour la prochaine Coupe du Monde de football, qui se déroulera en Russie en 2018. Pour l’occasion, il ne fait nul doute que l’on retrouve une nouvelle fois la Nouvelle-Zélande au sommet de sa forme, et très désireuse d’effacer la déception de la Coupe d’Océanie 2012, où la formation avait échoué à la troisième position.

