Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont encore au sommet de la Bundesliga > Comme nous pouvons retrouver cette situation dans divers endroits du globe, il existe toujours des formations au-dessus de ses adversaires dans les championnats et la Bundesliga ne déroge aucunement à la règle.

Depuis quelques années maintenant, le Borussia Dortmund effectue un très beau retour sur la scène footballistique, que se soit sur le plan Européen, comme sur le plan national avec la Bundesliga.

Bien que récent vaincu de l’Europa League 2015-2016 au terme d’une double confrontation historique avec le club Anglais de Liverpool, force est de constater que le Borussia Dortmund revient pourtant de très loin, il n’y a pas si longtemps encore et après une phase incroyable, le Borussia Dortmund flirtait avec la relégation en deuxième division Allemande.

Il y a un an, lors de la Bundesliga 2014-2015, le Borussia Dortmund était à l’agonie en championnat et personne ne pensait alors pouvoir retrouver la formation sur le plan Européen en 2016. Après un vif revirement de situation, le club parviendra à refaire son retard, atteignant de justesse la septième place du championnat, synonyme de troisième tour de qualification à l’Europa League ; juste mérite après s’être remis sur pied.

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont encore au sommet de la Bundesliga

Car oui, il était impensable de voir le Borussia Dortmund hors de l’Europe, d’autant que ce club parvient, depuis 2010 notamment, à faire très forte impression dans son pays. Vainqueur de Bundesliga à deux reprises en 2010-2011 et 2011-2012, le Borussia Dortmund terminera ensuite trois fois deuxième avant de connaître cette sombre saison l’an dernier. Cette année en revanche, Dortmund est parvenu à s’accrocher sans réelles difficultés à la seconde place du championnat une nouvelle fois, mais laissant, comme à l’accoutumer, le Bayern Munich seul en tête.

En effet, une fois n’est pas coutume et pour parfaire son rôle de grand favori de la Bundesliga, le destin du Bayern Munich semble bien scellé depuis de longues journées. Premier du classement avec plus de six points d’avance sur le Borussia Dortmund, l’on ne voit pas comment le Bayern ; vainqueur à chaque journée, pourrait encore se faire rattraper. Le Borussia Dortmund pouvait néanmoins profiter de son élimination en Ligue Europa et des difficultés actuelles du Bayern Munich en Ligue des Champions pour refaire son retard lors de la 32e et 33e journée de championnat.

Dans tous les cas, le Bayern Munich surf sur une vague de succès sans équivoque puisque le club de la capitale parvient à décrocher le titre chaque année, depuis quatre ans maintenant. Historiquement d’ailleurs, le Bayern Munich reste bien la formation la plus titrée du pays, avec pas moins de 25 succès, avant l’édition 2015-2016.

Tout comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund surclasse ses adversaires ; à l’exception du Bayern Munich. Alors que ces deux clubs n’auront connu, respectivement, que 2 et 3 revers avant la 32e journée, l’avance sur le troisième est incroyable et la différence de buts est hors-normes. Alors que chacune des deux équipes a trouvé le chemin des filets à plus de 75 reprises, il ne fait nul doute qu’il existe un fossé entre les deux favoris, et le reste du peloton de la Bundesliga.

J’aime ça : J’aime chargement…