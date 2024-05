Après un Wrestlemania 32 intense, la WWE organise son PPV Payback 2016 > Décidément, ce show à l’Américaine qui concilie parfaitement le spectacle et le sport ne cesse de gagner en notoriété ; après avoir vu des records d’audience tomber lors de Wrestlemania 32, la WWE enchaîne les évènements et met au point un PPV Payback intéressant dans son contenu.

Organisé depuis maintenant quatre années, le PPV Payback est un moyen parfait de renouer avec la compétition, après un show exceptionnel lors de Wrestlemania. Ici, il n’est pas question de matchs sous haute-tension, mais l’on retrouve des affiches plus posées ; sans pour autant être dénuées d’intérêt.

Les fans le savent, le PPV Payback marque également un tournant après Wrestlemania, mais surtout, en 2016, Payback se déroule avant le PPV Extreme Rules, qui, lui, met en avant des combats bien plus compliqués pour les participants ; si les combats de rue seront au programme, les matchs en cage le seront également.

Avant cela donc, l’on retrouve le PPV Payback 2016, l’occasion pour certains grands vainqueurs de Wrestlemania de défendre leur récent titre, ou de prendre une dernière revanche bien méritée.

L’un des combats les plus attendus lors du PPV Payback 2016 nous provient de Roman Reigns. Récent champion du monde pour la troisième fois consécutive en écartant Triple H lors de Wrestlemania 32 dans un combat incroyable, Roman Reigns a ensuite ; dès le lendemain à RAW, lancé un défi ouvert pour qui voudrait tenter de récupérer le titre.

Plusieurs catcheurs ; dont Chris Jericho, ont alors répondu présents, ce qui aura permis de vivre un match à quatre pour désigner le futur adversaire de Roman Reigns. Après quelques minutes d’un combat acharné, ce sera finalement A.J. Styles qui parviendra à s’imposer et décrochera son ticket pour le Main-Event de Payback 2016, où il tentera de prendre le titre à Roman Reigns.

Le PPV Payback 2016 offre encore un autre combat pour un titre, mais du côté des Divas cette fois-ci. Pour ce combat, Charlotte, la championne en titre, va défendre une nouvelle fois son titre, contre Natalya, qui sera d’ailleurs accompagnée par Bret Hart, l’une des icônes du catch par le passé. Beaucoup d’autres matchs sont à voir au cours de la soirée, l’occasion de trouver un dénouement pour le titre de champion intercontinental.

C’est à The Miz de défendre farouchement son titre face à Cesaro qui nous revient en pleine forme et qui n’a qu’une envie, remporter un titre de champion, quel qu’il soit. En outre, l’on trouvera un combat afin de déterminer les prétendants numéro un pour un combat pour le titre en équipe entre les SAWFT et The Vaudevillains, tandis que Chris Jericho et Dean Ambrose, puis Sami Zayn et Kevin Owens régleront leur compte dans un match simple.

