Regarder le match du PSG c’est possible

Regarder le match Lorient PSG et la demi-finale de la Coupe de France en direct sur France 2 ce 19 avril > La Coupe de France, compétition adorée où les amateurs sont capables d’exploits, touche bientôt à son terme et nous offre une très belle affiche surprise pour cette première demi-finale de la compétition.

Nous y sommes, la Coupe de France se poursuit enfin et, avec elle, l’occasion de vérifier l’état de forme du Paris Saint-Germain, qui possède toujours des objectifs ambitieux.

En tant que rouleau compresseur, le PSG se doit de maintenir un état de forme proche de la perfection pour ne pas se faire bêtement avoir et perdre un match qu’il ne faudrait pas perdre. Tout comme l’an passé déjà, le PSG veut absolument remporter les quatre trophées nationaux et le Trophée des Champions est déjà sur l’étagère.

Champion de Ligue 1 depuis la 30e journée, le PSG aura acquis son second titre de l’année et il ne reste plus aux joueurs de Laurent Blanc, que de remporter cette Coupe de France et la Coupe de la Ligue.

C’est d’ailleurs ce samedi 23 avril que le PSG va tenter de faire tomber la formation de Lille en finale pour soulever le trophée ; jamais le PSG n’aura été aussi proche de réussir une seconde année mathématiquement parfaite dans l’hexagone.

Vous pouvez regarder le match Lorient PSG et la demi-finale de la Coupe de France en direct dès 20 heures 50 sur France 2, ce mardi 19 avril 2016.

Sur le papier, le PSG est le grand favori de la rencontre face à une équipe de Lorient battue à deux reprises en championnat. Attention toutefois, puisque, même si le PSG à un flagrant avantage, il n’empêche que les Parisiens sont fatigués après de nombreux matchs à enjeux, comme cette double confrontation face à Manchester City en Ligue des Champions. De plus, pour Lorient, ce match de Coupe de France représente l’un des derniers espoirs du club.

Enfin, le vainqueur de ce match affrontera en finale, Marseille ou Sochaux. Peut-on miser sur une affiche d’un classico entre le PSG et l’OM ? Ou plutôt sur un match surprise, entre Lorient et Sochaux ?

