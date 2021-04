Le Rallye d’Argentine peut chambouler le classement avant le Rallye du Portugal > En dehors des favoris, un classement général peut rapidement être chamboulé lors d’un rallye en particulier. Si le classement ne semblait pas réellement bouger jusqu’à présent, le Rallye d’Argentine peut-il changer la donne ?

Deux Rallyes WRC sont déjà passés pour cette nouvelle saison, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pilote Français Sébastien Ogier prend parfaitement la relève de Sébastien Loeb, le pilote le plus titré à ce jour dans cette discipline.

Déjà brillant l’an passé, Sébastien Ogier poursuit sur sa lancée et n’aura laissé passer que très peu de points après trois rallyes disputés. L’entame de la saison se sera passée pour le mieux pour le pilote qui aura décroché une victoire au Rallye de Monte-Carlo, mais également une première place au Rallye de Suède, déjà considéré comme l’un des plus traîtres de l’année.

Pour le troisième Rallye de la saison, qui se déroulait au Mexique, Sébastien Ogier n’aura, en revanche, pas réussi à lutter face au pilote Finlandais Jari-Matti Latvala ; pas de panique toutefois, puisque malgré la victoire de ce dernier, le pilote ne se classe qu’en modeste sixième position, soit bien loin de la première place du Français.

Le Rallye d’Argentine peut chambouler le classement avant le Rallye du Portugal

Derrière le Français, l’on retrouve deux pilotes Norvégiens capables de rivaliser en terme de constance. Souvent bien classés lors des trois premiers Rallyes WRC de la saison 2016, Mads Ostberg et Andreas Mikkelsen se classent deuxième et troisième, avec, respectivement, 42 et 33 points ; encore une fois assez loin des 77 points du Français.

Mais les choses pourront-elles évoluer dès ce week-end de Rallye ? Au Rallye d’Argentine, la concentration est le maître-mot de l’évènement qui apparaît comme la seule épreuve Sud-Américaine du calendrier. Ici, jamais Sébastien Ogier ne se sera imposé, tout comme un pilote Norvégien. La surprise pourrait donc venir du Finlandais Jari-Matti Latvala, déjà vainqueur en 2014, et qui pourrait, à lui seul, chambouler un classement serré en dehors de la première place.

L’on surveillera donc tout particulièrement les performances de ce dernier qui se doit de briller pour renouer avec les premières positions du classement général, des positions qu’il affectionne pourtant. Avec des passages compliqués par endroit, le Rallye d’Argentine peut chambouler le classement avant de retrouver le Rallye du Portugal.

Se disputant dans un mois, le Rallye du Portugal s’avérera très important également puisque le pilote Finlandais se montre très brillant sur les parcours présentés. Vainqueur en 2015, c’est bien le Finlandais qui pourrait tirer son épingle du jeu au cours des deux prochaines dates du calendrier, mais il faudra être plus fort que jamais pour refaire un retard déjà conséquent.

