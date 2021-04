Les plus grands s’affrontent au tournoi de tennis de Monte-Carlo > Dans chaque année de tennis, il existe certains tournois capables d’émerveiller les spectateurs et de rameuter les meilleurs joueurs sur le plan mondial ; bien qu’il ne soit pas dans le Grand Chelem, le tournoi de tennis de Monte-Carlo fait partit de ceux-là.

Accueillant un tournoi masculin et féminin, le tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule sur terre battue, une surface depuis longtemps reconnue comme étant la plus lente sur laquelle jouer.

Très peu de joueurs sont capables de briller sur une surface utilisée notamment à Roland-Garros ; l’un des quatre tournois du Grand Chelem, et l’Espagnol Rafael Nadal a réussi à s’imposer comme une véritable référence sur ce sol.

Organisé depuis 1897 pour les hommes, le tournoi de Monte-Carlo est l’un des plus vieux tournois de tennis au monde et sa notoriété n’est plus à faire ; c’est d’ailleurs l’une des principales raisons qui font que les grands noms du tennis se présentent et se succèdent ici.

Pourtant, le sort de ce tournoi de tennis de Monte-Carlo aurait pu être bien plus sombre, puisque, classé en Masters 1000, le tournoi de Monte-Carlo a failli se voir déclasser en 2007, suite à une absence flagrante de joueurs. Le destin du tournoi semblait scellé avant de voir 65 des 100 meilleurs joueurs au classement protesté face à la décision ; suite à un accord entre les deux parties, la dotation et les points attribués ne changeraient pas et, la même année, le tournoi de Monte-Carlo sera proclamé meilleur tournoi ATP Masters Series de l’année 2007.

Dès lors, l’engouement pour le tournoi ne cessera de baisser et les occasions sont nombreuses pour les meilleurs joueurs de s’illustrer. Dans le principe du tournoi, l’on retrouve 56 joueurs évoluant en simple dans un tableau à élimination directe. Alors que les premiers tours sont importants pour se démarquer, les têtes de série (au nombre de 16) ne s’invitent que plus tard dans la compétition. Le tournoi de tennis de Monte-Carlo permet également de voir évoluer quatre joueurs ayant reçu une invitation ; la fameuse wild card.

Historiquement, le tournoi de tennis de Monte-Carlo a marqué les esprits il y a quelques années, lorsque ce dernier était la chasse gardée de Rafael Nadal. Dans sa plus grande époque, le joueur Espagnol de talent avait conquis pas moins de huit titres consécutifs ici (de 2005 à 2012), ce qui en fait un record absolu, que se soit en terme de victoires, qu’en terme de sacres consécutifs ; une bien belle histoire qui prendra fin lors de sa neuvième présence, en 2013, où Rafael Nadal ne réitérera pas son succès face à Novak Djokovic, le nouveau meilleur joueur mondial en devenir.

Avec sa récente victoire en 2013, puis une autre en 2015, le Serbe a prouvé que, même sur terre battue, il était capable de faire tomber les meilleurs ; après de nombreuses années où les meilleurs joueurs se sont montrés, serait-ce finalement au tour de Novak Djokovic d’entrer dans l’histoire après les performances incroyables de l’Espagnol ? Réponse d’ici quelques années.

