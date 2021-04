Le Masters de golf est le premier tournoi du Grand Chelem et fête sa 80e édition en 2016 > Comme chaque année maintenant, le golf se met en avant en proposant des coups toujours plus spectaculaire et offre des joueurs meilleurs au fil du temps ; en 2016, le premier tournoi du Grand Chelem promet de belles surprises.

Le Masters de golf ; celui que l’on peut également nommer le Tournoi des Maîtres, apparaît comme le premier des quatre plus grands tournois de golf, ceux que l’on retrouve dans le Grand Chelem ; à l’image du tennis, ces tournois regroupent les meilleurs joueurs mondiaux et le classement général peut souvent être bousculé ici après des prestations plus ou moins bonnes.

La première des particularités de ce Masters de golf, c’est qu’il se dispute toujours au même endroit, et ce, depuis sa création. L’Augusta National Golf Club est un parcours de golf privé, situé à Augusta, en Géorgie (États-Unis) ; il se démarque également en proposant un nombre de joueurs plus restreints que lors des autres tournois du Grand Chelem ; en effet, pour acquérir le droit de participer à l’évènement, il faut décrocher une invitation directe de l’Augusta National Golf Club.

Certaines traditions découlent encore de nos jours lors du tournoi ; par exemple, le vainqueur se voit remettre une veste verte qu’il doit remettre en jeu l’année suivante et, chaque année, avant de débuter le tournoi, les anciens vainqueurs sont conviés à un repas, dont les plats sont choisis par le dernier vainqueur.

Le Masters de golf est le premier tournoi du Grand Chelem et fête sa 80e édition en 2016

Sur le plan du palmarès, et historiquement, c’est Jack Nicklaus qui possède le record de victoires ici, avec pas moins de six titres acquis entre 1963 et 1986. Si le record semble pouvoir tenir de longues années encore, c’est notamment, car les deux suivants possèdent quatre succès et ne sont plus réellement dangereux dans les courses aux titres ; Arnold Palmer et Tiger Woods.

Depuis sa création en 1934, il aura fallu attendre le Masters de golf de 1961 pour voir le premier joueur non-Américain s’imposer ; le Sud-Africain Gary Player aura réussi à détourner les statistiques pour empocher une belle victoire en 1961. Il restera, jusqu’en 1980, le seul non-Américain à s’imposer avant un Espagnol et une montée en puissance des autres nationalités.

Pour obtenir une invitation au Masters de golf qui est le premier tournoi du Grand Chelem, il faut remplir plusieurs critères et en fonction de ces derniers, l’on peut acquérir une invitation valable plusieurs années, voir à vie. C’est par exemple le cas des anciens vainqueurs du Masters de golf qui possèdent le droit de se présenter à n’importe quelle édition du Masters de golf, bien que l’organisation préfèrera les dissuader en fonction de leur âge avancé ; une victoire lors d’un autre tournoi du Grand Chelem permet d’acquérir une invitation valable cinq ans, tandis que les 30 premiers joueurs du classement publié une semaine avant le Masters peuvent rejoindre le défi, mais seulement pour cette année.

Enfin, ces deux dernières années ont vu des joueurs Américains s’adjuger la victoire finale en possédant une belle avance sur le second ; bien que très loin du record détenu par Tiger Woods en 1997, une avance de douze coups sur son poursuivant. Le score de Jordan Spieth ; vainqueur l’an passé, est toutefois l’égal du record de Tiger Woods ; avec un score à -18 pour le premier et -14 pour le second, l’on ne peut que confirmer que la 80e édition du Masters de golf se veut tout aussi surprenante que spectaculaire.

Partager : Twitter

Facebook