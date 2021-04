La WWE frappe un grand coup avec un PPV WrestleMania hors normes

La WWE frappe un grand coup avec un PPV WrestleMania 32 hors normes > Depuis de très nombreuses années maintenant, le show offert lors du PPV Wrestlemania suffit à lui seul pour faire patienter toute une année les plus impatients ; incroyable lors de chaque édition, ce Wrestlemania 32 ne déroge aucunement à la règle et pourrait bien changer l’univers de la WWE à jamais.

Au fil des ans, le PPV Wrestlemania de la WWE s’est rapidement imposé comme l’évènement mensuel le plus long et le plus suivi à travers le monde entier ; se déroulant une fois par an, Wrestlemania est un lieu parfait pour en découdre et annihiler les dernières tensions entre les catcheurs ; bien souvent, un PPV Wrestlemania marque la fin d’une ère et ce Wrestlemania 32 pourrait suivre les bases posées par ses aînés.

D’une longueur exceptionnelle dans sa durée ; mais possédant également un contenu réellement hors normes, ce show incroyable de la WWE offre de nombreuses surprises et permet, bien souvent, de vivre le retour de quelques catcheurs, ne serait-ce que pour quelques heures seulement.

En 2016, le PPV Wrestlemania 32 de la WWE met en avant des combats qui pourraient changer le déroulement de la WWE futur et pourrait bien mettre à la retraite l’un des catcheurs les plus reconnus de l’histoire ; The Undertaker. Ce catcheur qui ne reste présent que pour connaître un nouveau combat chaque année va devoir combattre pour sa propre survie.

La WWE frappe un grand coup avec un PPV WrestleMania 32 hors normes

En effet, l’Undertaker est le catcheur possédant le plus d’apparitions sur le ring de Wrestlemania, mais est également celui avec le plus de victoires ; au cours de sa carrière, il ne se sera incliné qu’une seule fois à Wrestlemania, et c’était contre Brock Lesnar, lors de Wrestlemania 30. Fatigué, mais toujours impressionnant physiquement, l’Undertaker fait face à un nouveau défi, celui de devoir battre Shane McMahon, le fils du président de la fédération.

Déjà connu sur le ring pour avoir fait face à Kane, Randy Orton, mais également à la D-Generation X avec son père, Shane McMahon pouvait se montrer impressionnant, sans réellement être un catcheur professionnel. Sa nouvelle arrivée en 2016 peut marquer un tournant majeur pour la fédération, puisque, s’il parvenait à vaincre l’Undertaker dans un Hell in a Cell, il décrocherait le plein pouvoir à Raw et l’Undertaker connaîtra son dernier Wrestlemania ; sur le papier, cela semble compliqué, mais pourquoi ne pas envisager une belle victoire pour Shane ?

Outre cet évènement très attendu, Wrestlemania 32 permet de mettre un terme à d’autres rivalités, comme celle opposant les Usos aux Dudley Boyz, ou Brock Lesnar contre Dean Ambrose. Le PPV Wrestlemania 32 marque encore un nouveau tournant puisque le show pourrait bien offrir la dernière apparition de Brie Bella qui devrait prendre sa retraite dès le lendemain, et The Rock avait officiellement annoncé sa participation ; reste à savoir où, peut-être lors de la bataille royale en hommage à Andre The Giant ? Ou bien lors du main-event de la soirée, un combat redouté par beaucoup, mais dont l’attente est insupportable, le combat entre Triple H et Roman Reigns.

L’histoire entre ces deux hommes n’a pas débuté hier et c’est lors du PPV TLC que les choses ont réellement démarrées. Après de nombreux épisodes où Roman Reigns devait faire face à des décisions ne jouant aucunement en sa faveur, ce dernier perdra patience et s’en prendra directement à Triple H, le faisant quitter l’arène en ambulance. Quelque temps après, lors de Royal Rumble cette fois-ci, Triple H fera son apparition et éliminera Roman Reigns dans la course au titre ; depuis, une intensité incroyable règne lorsque les deux catcheurs se retrouvent ensemble et une hargne certaine émane de Roman Reigns depuis que Triple H lui a brisé le nez ; lors de Wrestlemania 32, la rivalité est à son apogée et jamais Roman Reigns n’aura autant eu envie de s’imposer pour récupérer un titre de champion qui lui revient de droit.

Partager : Twitter

Facebook