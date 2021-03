La 26e journée de Pro A de basket-ball met Strasbourg et Monaco en avant > Alors que la fin de saison commence à se montrer, les occasions ne sont plus aussi franches de prendre l’avantage sur ses concurrents directs ; si cela ne pose pas de problèmes pour remporter le titre, ce sont bien les places Européennes qui sont en jeu.

En effet et depuis quelques années maintenant, le championnat de Pro A de basket-ball oppose ; dans les phases finales, les huit meilleurs clubs du championnat, celles qui parviennent alors à se classer sur les plus hautes marches du podium.

À l’inverse, les deux derniers à l’issue de la saison régulière n’ont aucun moyen de faire pencher la balance en leur faveur et devront, malheureusement, rejoindre la division inférieure ; pour cette saison de Pro A, Le Havre, tout comme l’équipe de Rouen, semblent bien destinés à descendre.

Si Rouen pourrait avoir des regrets certains, pour Le Havre en revanche, l’équipe n’aura pas fait illusion bien longtemps puisque l’on ne dénombre qu’une seule victoire en 24 journées ; les 23 défaites de l’équipe semblent très proches d’un record qui serait historique.

Pour Strasbourg et Monaco, les choses sont différentes et l’on désire ardemment terminer la saison régulière à la première place du classement, ce qui permettrait un avantage moral important avant de débuter les playoffs, très redoutés par beaucoup.

Après avoir connu quelques passages à vide, la SIG de Strasbourg aura réussi à se refaire une santé et se retrouve, depuis quelques journées maintenant, leader de la Pro A de basket-ball. Dans les faits, la 26e journée de Pro A de basket-ball met Strasbourg et Monaco en avant en proposant des matchs, qui, sur le papier, semblent bien abordable pour les deux formations.

Pour Strasbourg, l’on se déplace et l’on affronte une équipe de Dijon qui a connu bien des misères lors des dernières journées. Toutefois, l’équipe semble plus en forme désormais et parvient à se montrer très forte à domicile ; suffisant pour calmer les ardeurs des Strasbourgeois ? Même constat pour Monaco, qui accueille une formation d’Orléans où les performances sont en dents de scie. Mais là encore, Orléans veut se donner les moyens de briller.

Conserver un avantage moral sur ses concurrents semble être une priorité pour les clubs importants de cette Pro A de basket-ball 2015-2016. Pour Strasbourg, l’on ne peut que se souvenir de faire une saison régulière incroyable, avant de s’effondrer lors des playoffs ; malgré de très nombreuses participations, Strasbourg n’aura finalement gagné qu’une seule fois, en 2005, tandis que Monaco n’aura encore jamais créé l’exploit.

