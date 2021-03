Quel cycliste peut s’imposer au Tour de Catalogne 2016 ? > Une fois la nouvelle saison de cyclisme lancée, les différentes étapes du calendrier s’enchaînent à un rythme fou, et les évènements prestigieux prennent place.

Après de très belles Classiques en ce début d’année 2016, c’est finalement le Tour de Catalogne qui prend les devants et qui permet de vivre une intense expérience, au fur et à mesure que le Tour de France s’approche ; s’imposer maintenant permettrait de prendre un bel ascendant moral sur ses futurs concurrents.

Créé en 1911, le Tour de Catalogne s’impose comme l’un des plus anciens Tours de cyclisme de l’histoire, juste derrière le Tour de France et le Tour d’Italie. Si le Tour de Catalogne est aussi apprécié par les supporters, c’est bien, car il offre de nombreux passages situés dans des cols de montagnes, tout en empruntant les routes de la Principauté d’Andorre.

Toujours sur le plan historique, de nombreux Espagnols ont réussi à prendre le dessus ici, mais ces dernières années ne sont plus en leur faveur ; depuis 2011, seul un Espagnol a réussi à finir le Tour de Catalogne en tête, et c’était le brillant Joaquim Rodriguez, en 2014.

Quel cycliste peut s’imposer au Tour de Catalogne 2016 ?

En 2016, le Tour de Catalogne ; que l’on nomme la Volta, propose à nouveau une course par étape, longue de sept journées. Cette fois encore, les grimpeurs sont mis en avant lors de certains tracés, d’autant que le Tour de Catalogne 2016 offre deux belles arrivées en hauteur.

Alors que la première journée n’offre pas de réelles difficultés ; si ce n’est une légère mise en bouche, c’est bien dès la deuxième journée que les yeux se tourneront vers les vainqueurs hypothétiques du Tour de Catalogne 2016. Sur un parcours long de plus de 178 kilomètres, les coureurs vont devoir faire face aux premières ascensions à surveiller, dont certaines possèdent déjà une moyenne de plus de 7 %, ce qui reste pourtant bien en dessous de ce que l’on va découvrir lors des deux prochaines journées.

Moins longues sur le papier, les deux étapes (Gérone – La Molina et Bagà – Port Ainé) sont bien les journées à ne pas prendre à la légère, puisque ces dernières mettent en avant des arrivées en hauteur et apparaissent comme les premières véritables difficultés de la saison de cyclisme en 2016. Très bon entraînement pour les coureurs, ces deux journées pourraient toutefois livrer de sacrées surprises, avant de retrouver un parcours plus plat ; mais possédant toujours des côtes à gravir, jusqu’à l’arrivée finale.

Mais dans de telles conditions, quel cycliste peut s’imposer au Tour de Catalogne 2016 ? Dans la liste des engagés d’abord, l’on retrouve de très grands noms du cyclisme moderne, ainsi que de beaux espoirs. Outre la présence de Christopher Froome et d’Alberto Contador, l’on peut signaler que Nairo Quintana est également de la partie ; mais ces derniers peuvent-ils espérer décrocher le sacre au Tour de Catalogne ? Outre Alberto Contador ; qui veut tout donner pour sa dernière saison, et ses quelques apparitions sur le podium, les principaux favoris restent novices sur la Volta. Finalement, l’on risque bien de surveiller les performances des coureurs Espagnols, avec Joaquim Rodriguez et Alejandro Valverde en tête.

