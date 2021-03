Le Paris Saint-Germain peut-il créer la surprise lors de la Ligue des Champions 2015-2016 ? > Qu’on se le dise, le Paris Saint-Germain a réussi, en quelques saisons seulement, à devenir l’une des références mondiale dans le monde du football ; seulement voilà, le PSG n’a pas encore réussi à briller en Ligue des Champions depuis l’arrivée des Qataris.

Sur le plan sportif, le Paris Saint-Germain parvient à impressionner, notamment grâce à de très nombreux recrutements au fil des ans. Que ce soit des recrutements défensifs comme offensifs, le nouveau Paris Saint-Germain a réussi à bouleverser le monde que l’on connaissait en Ligue 1, en s’octroyant les services des plus grands du sport.

Entre Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi ou encore Lucas Moura pour ne citer qu’eux, force est de constater que l’effectif du PSG a pris une ampleur à coup de plusieurs millions d’euros sur la table.

Plus que brillant en Ligue 1 et ce, malgré les nombreuses critiques des autres clubs, le Paris Saint-Germain connaissait néanmoins des passages à vide lors des plus grandes compétitions Européennes, la Ligue des Champions en tête. Dans les premières années, cela était finalement normal puisque le rodage n’était pas encore de la partie, mais l’objectif, ambitieux, du club voulait une victoire en Ligue des Champions, quatre à cinq ans après l’arrivée du Qatar au sommet du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain peut-il créer la surprise lors de la Ligue des Champions 2015-2016 ?

Depuis 2012 donc, une véritable reconstruction à lieu et le Paris Saint-Germain ne cesse de prendre de l’ampleur à travers le monde. Ce club qui fait désormais rêver approche du terme du délai fixé par les dirigeants pour s’imposer en Ligue des Champions.

Depuis sa première participation en Ligue des Champions avec le Qatari dans ses rangs, le PSG a réussi à flamber les audiences et à rivaliser avec les plus grands ; pourtant, il manque encore une étincelle au PSG pour lui permettre de briller au sommet de la Ligue des Champions, comme en témoignent les dernières participations de l’équipe dans la compétition. Souvent au-dessus du lot lors des phases de poules, le Paris Saint-Germain freine brutalement lors des phases finales.

Malgré des performances plus qu’honorable sur le terrain, le PSG ne parvient pas à concrétiser un style de jeu se rapprochant trop du FC Barcelone. En voulant ralentir l’action pour endormir ses adversaires, le Paris Saint-Germain est bien souvent pris à son propre jeu ; si cela passe facilement en Ligue 1, réussir cette prouesse face à des équipes historiques en Ligue des Champions s’avère finalement plus compliqué.

Toutefois, le PSG peut garder espoir et il ne fait nul doute qu’il parvienne à remporter une Ligue des Champions dans les prochaines années. Mais pour parfaire l’histoire du club, une victoire en Ligue des Champions 2015-2016 serait un bonheur non-négligeable (et la première de l’histoire !), d’autant que dès la saison prochaine, le PSG ne pourra plus compter sur Zlatan Ibrahimovic, lui qui arrive en fin de contrat. Lors des matchs de poule de cette Ligue des Champions, le PSG a survolé son groupe et n’aura connu qu’une seule défaite face au très grand Real Madrid, sur le score d’un à zéro. Ensuite, sa victoire deux buts à un lors du match allé des huitièmes de finale contre son éternel rival ; Chelsea, pouvait permettre au Paris Saint-Germain d’espérer poursuivre l’aventure une nouvelle fois ; il fallait cependant se montrer très fort lors du match retour se disputant en Angleterre.

