Le Paris Saint-Germain peut-il encore perdre le championnat de Ligue 1 ?

Le Paris Saint-Germain pouvait-il encore perdre le championnat de Ligue 1 2015-2016 ? > Ces dernières années sont devenues une habitude pour les nombreux spectateurs du Paris Saint-Germain, le club de la capitale est largement supérieur à ses nombreux adversaires, mais jamais comme dans l’édition 2015-2016 du championnat de Ligue 1.

Depuis l’arrivée du Qatar au sommet du Paris Saint-Germain, le club aura bénéficié d’un avantage financier incroyable sur les autres équipes du championnat, un avantage qui permettra de faire signer quelque uns des meilleurs joueurs de football de la planète.

S’il n’était alors pas question de faire venir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le club du PSG aura signé Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, David Luiz, Lucas, Ezequiel Lavezzi, et même Angel Di Maria plus récemment, en 2015.

Dès la première année où le Qatar était à la tête du club, le bilan était sans appel et le Paris Saint-Germain décrochera un nouveau titre de champion de France dès le championnat de Ligue 1 en 2013.

Le Paris Saint-Germain pouvait-il encore perdre le championnat de Ligue 1 2015-2016 ?

Tandis que les bases étaient posées, le Paris Saint-Germain parviendra à hausser son niveau de jeu grâce à un collectif meilleur au fil des matchs, la Ligue 1 2014 deviendra une nouvelle référence pour le club de la capitale, avant un autre succès, en 2015 cette fois-ci.

En se basant sur une série de trois titres de champions de France consécutifs, le Paris Saint-Germain entamait serein le championnat de Ligue 1 2015-2016 en se renforçant grâce à de nouvelles venues, l’Argentin Angel Di Maria en tête. Si son apparition lors des premiers matchs de la saison ne se voulaient pas forcément intéressante à voir, son replacement sur le terrain aura permis au PSG de trouver une amélioration du style de jeu, là où Javier Pastore n’y parvenait pas.

Depuis, le Paris Saint-Germain est sur un nuage et personne ne semblait capable d’arrêter la machine. En 22 matchs de championnat de Ligue 1 2015-2016, le PSG aura engrangé pas moins de 60 points, quand son principal rival, qui était alors Monaco, se bloquait à 39 points. En 22 rencontres, le Paris Saint-Germain aura prouvé à ses détracteurs sa force mentale et son très haut niveau de jeu, en inscrivant pas moins de 56 buts, pour seulement 10 de concédés ; tout en infligeant d’énormes corrections au fil de la saison.

Si le niveau du PSG semble être plus fort que jamais, l’on ne voit réellement pas comment le Paris Saint-Germain pouvait encore perdre le championnat de Ligue 1 2015-2016, avec plus de vingt points sur le deuxième après 22 journées. Si le championnat semblait être dans la poche ; bien que mathématiquement, il ne l’était pas encore tout à fait, le PSG ne faisait que se préparer à poursuivre son aventure en Ligue des Champions, un voyage qui voyait une nouvelle fois le PSG opposé à Chelsea, le 16 février 2016.

Partager : Twitter

Facebook