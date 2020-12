Le World Darts Championship : qu’est-ce que cette compétition de fléchettes ?

Établi en 1994, la compétition de fléchettes que l’on connaît sous le nom de World Darts Championship ne cesse de prendre du galon et se retrouve de plus en plus suivie au fil des années.

Lors de cet évènement, les meilleurs joueurs de fléchettes se donnent rendez-vous en fin d’année pour y sacrer le meilleur de tous, à l’instar de toutes les compétitions. Si les fléchettes étaient moins connues il y a de ça dix ou vingt ans, ce sport ne cesse désormais d’attirer de nouveaux curieux, rapidement happés par la précision chirurgicale des prétendants au sacre.

Disputée pour la première fois en 1994, le World darts Championship a comme particularité de se dérouler en pleine saison des fêtes, bien que le vainqueur ne soit connu qu’à partir de début janvier. Au cours des quelques jours de la compétition, le spectacle se veut intense et certains coups tout simplement incroyables.

Depuis sa création en 1994, le World darts Championship n’aura sacré que quelque joueurs comme étant les meilleurs de la discipline au cours de l’année ; sept exactement avant l’édition de cette année. Sur ces sept champions, il en est qui n’est plus besoin de présenter à chacune de ses apparitions, l’Anglais Phil Taylor.

Le World Darts Championship et les meilleurs joueurs de la compétition de fléchettes

Au cours de sa très belle carrière, Phil Taylor aura remporté pas moins de 14 titres avant cette année et aura connu son premier succès en 1995. Après avoir connu onze victoires en douze belles années, le meilleur joueur de tous les temps s’essoufflera un instant, avant de reprendre le dessus sur ses adversaires, une dernière fois.

Le World darts Championship

Alors qu’il laissa échapper les éditions 2007 et 2008 du World darts Championship (en échouant en finale en 2007), Phil Taylor parviendra à reconquérir son titre dès 2009 et le conservera deux années de suite, puis s’imposera une nouvelle fois lors de l’édition 2013. En revanche, Phil Taylor ne parvient plus à se montrer aussi précis que lors de ses belles années, mais il reste un concurrent sérieux et l’un des favoris certains pour la victoire finale au World darts Championship.

Les différents records de la compétition sont également une chasse très gardée par l’Anglais Phil Taylor, mais certains lui ont échappé et ont permis de connaître bien d’autres excellents joueurs de fléchettes, comme Kirk Shepherd qui est le plus jeune joueur de fléchettes à avoir atteint le brillant stade de la finale en 2008, où il s’inclinera sur le score de 7 à 2 face au Canadien John Part.

Mais l’un des plus beaux records se trouve du côté du Nine-dart finish. Pour effectuer cela, il faut réussir à utiliser le moins de fléchettes que possible pour parvenir à 501 points ; neuf fléchettes étant alors le minimum ; à ce jeu-là, force est de constater que jamais Phil Taylor n’y sera parvenu, à l’inverse de Raymond Van Barneveld (2009 et 2010), et d’Adrian Lewis (2011 et 2015).

En vidéo, voici les 9 joueurs du World Darts Championship :

