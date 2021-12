La fin d’année de la WWE avec le PPV TLC > Pour tout amateur de catch et de la WWE, une année peut s’écouler à une vitesse folle, les différents shows sont présents trois fois par semaines et les Pay-Per-View, une fois par mois.

Comme chaque année maintenant, l’univers de la WWE s’est alors doté d’évènements spéciaux se déroulant à raison d’une édition par mois ; alors que nous avons déjà évoqué Wrestlemania ou encore SummerSlam, il est temps de faire un rapide point sur le PPV TLC, le dernier et l’un des plus grandioses de l’année.

Historiquement d’abords, le PPV TLC a vu le jour en 2009 et présentait Chris Jericho et le Big Show face à la D-Generation X (Triple H et Shawn Michaels). Le principe était le même, réussir à sortir victorieux de son match pour récupérer les ceintures du championnat par équipe. Ici, le match se démarquait en proposant la close du TLC (Tables, Ladders & Chairs) que l’on traduit en Français par Tables, Échelles et Chaises.

Les combats se déroulant avec cette particularité auront toujours été de grands moments de spectacle et l’on aura vu de nombreux catcheurs se mettre en avant et se montrer endurants.

En 2011 par exemple, c’était un Triple Threat TLC qui prenait une envergure certaine en voyant s’opposer CM Punk, Alberto Del Rio et The Miz pour le titre de champion de la WWE, tandis qu’en 2013 l’on assistait à un combat au sommet entre John Cena et Randy Orton.

En 2014, Bray Wyatt et Dean Ambrose devaient solder leur compte sur le ring et en 2015, un autre moment historique aura eu lieu. En effet, l’année 2015 se sera montrée exceptionnelle pour la WWE et quoi de mieux que de terminer l’année avec un combat de titans entre Roman Reigns et Sheamus ?

Lors du précédent PPV de la WWE (Survivors Series), Sheamus avait utilisé sa mallette « Money in the Bank » pour défier Roman Reigns, fraichement promu champion de la WWE. Après un très long combat où Roman Reigns était épuisé, Sheamus ne pouvait que profiter de l’occasion pour s’emparer ; certains diront lâchement, du titre de champion et c’est avec plaisir que l’on voyait évoluer les deux catcheurs dans un TLC 2015 déjà historique.

Mais la fin d’année de la WWE peut également sacrer Dean Ambrose puisque ce dernier livre un match intéressant contre Kevin Owens. Le retour de ces deux catcheurs au premier plan depuis quelques mois montrait finalement bien la puissance que possédait le Shield, lorsque celui-ci était encore d’actualité, avant de se faire trahir par Seth Rollins.

