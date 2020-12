Championnat d’Afrique des Nations de handball : toute une histoire

Sport très représenté en Afrique, le handball masculin a rapidement trouvé ses maîtres sur le continent et les victoires finales sont souvent échangées entre la Tunisie, l’Égypte et l’Algérie.

Historiquement, le Championnat d’Afrique des Nations de handball masculin a vu sa création se faire en 1974 et depuis, le Championnat réunit, tous les deux ans, les meilleures équipes Africaines de handball masculin.

Tout au long de sa présence, jamais le Championnat d’Afrique des Nations de handball masculin n’aura sacré quatre pays ; déjà finaliste lors de la première édition de 1974, le Cameroun ne parviendra pas à renverser cette vapeur et atteindra une seule fois la troisième place, en 1976. Depuis, le Cameroun peine à se montrer à la hauteur de l’évènement.

Alors que le Congo et la Côte-d’Ivoire auront réussi à atteindre une finale, respectivement en 1983 et 1981, là encore, la suprématie des trois équipes aura mis fin aux espoirs des autres formations.

Le palmarès du Championnat d’Afrique des Nations de handball masculin

En regardant plus attentivement le podium du palmarès, l’on ne peut que constater que l’Égypte est plutôt à son avantage dans la compétition. Avant l’édition de 2016, l’Égypte se sera hissée à six reprises en finale du Championnat d’Afrique des Nations de handball masculin, et aura terminé troisième à six reprises.

Plus fort encore, l’Égypte aura glané cinq titres de champion, en 1991, 1992, 2000, 2004 et 2008 ; très intéressante, la formation ; troisième du palmarès, est toutefois encore très loin des deux premiers, puisque l’Algérie, seconde, possède également d’incroyables résultats sur ses participations.

Avec pas moins de sept titres de champions, sept fois finalistes et quatre fois troisième, l’Algérie est une formation plus que constante dans ses efforts et aura renouer avec le succès en 2014, soit 18 ans après son dernier sacre en 1996. Lors de cette période toutefois, l’Algérie se sera souvent montrée sur les dernières marches de la compétition.

Devant l’Algérie, l’on retrouve une équipe qui aura terminé troisième à six reprises successivement, entre 1981 et 1991, lors de la grande période de l’Algérie. Vous l’aurez deviné, l’on parle ici de la Tunisie. Capable du meilleur hors de cette période de dix ans, la Tunisie possède pas moins de neuf victoires à son palmarès, ainsi que cinq médailles d’argent et sept de bronze. Les dernières années auront également mis en avant le passage de flambeau entre les deux équipes, puisque, après la victoire de la Tunisie sur l’Algérie en 2012, l’Algérie ira se défaire de la Tunisie deux ans plus tard, en 2014. Les années à venir promettent déjà de se révéler savoureuses dans la lutte pour la première place du palmarès.

