Les joueurs les plus marquants de la Ligue 1 de football

La Ligue 1 de football et ses joueurs les plus marquants > Revenons aujourd’hui sur les ultimes joueurs ayant marqué la Ligue 1 de football de leurs empreintes. Si vous avez raté la première partie, elle est à retrouver sur Tixup.

Nous nous quittions la dernière fois sur la présence de Ronaldinho au sein du PSG et de son incroyable technicité, il est temps désormais de se tourner vers Abedi Pelé. Si son entame en championnat ne fut pas à la hauteur de son talent, la suite de son aventure à l’Olympique de Marseille fut un rêve en couleurs.

Brillant sur le terrain, Abedi Pelé parviendra à décrocher trois titres de champion de France et trois sacres dans le Ballon d’Or Africain (1991, 1992, 1993). L’année 1993 sera d’ailleurs le sommet de son art, puisqu’il décrochera avec Marseille le titre en Ligue des Champions ; l’OM s’imposera en partie grâce à Abedi Pelé et à sa passe décisive, permettant la victoire sur le score d’un à zéro.

En 2007, les Français ont découvert un grand talent, en la personne d’Eden Hazard. Ce Belge effectua ses débuts sur la pelouse du LOSC, son club formateur et y restera pas moins de cinq ans avant de prendre la direction de l’Angleterre.

Sur sa présence, Eden Hazard aura réussi à s’étoffer au fil des années et deviendra par ailleurs le meilleur joueur de Ligue 1 en 2011 et 2012, grâce à une technique incroyable et un réalisme certain devant les buts adverses. Vif et extrêmement rapide, Eden Hazard aura percé les meilleures défenses de Ligue 1 et poursuivit son ascension du côté de Chelsea.

Alors que nous faisons, malheureusement, l’impasse sur de nombreux joueurs de grand talent, retournons quelques minutes du côté de l’équipe de Lyon. Ici, nous retrouvons Juninho, le maître des coups francs.

Outre les sept titres de champions de France consécutifs qu’il aura décrochés avec Lyon, Juninho est connu pour sa précision incroyable lors d’un coup franc. Sur les cent buts que le Brésilien aura inscrits au cour de sa carrière en Ligue 1, ce sont 44 qui auront été inscrits sur coup de pied arrêté ; les trajectoires insufflées au ballon et les passes merveilleuses à ses coéquipiers ont fait la force de ce joueur emblématique.

Comment ensuite, ne pas évoquer le magistral Jean-Pierre Papin ? C’est en 1986 que Jean-Pierre Papin débarque à l’Olympique de Marseille et, malgré une première saison assez décevante, le joueur dévoilera son talent dès la deuxième année. En terme de régularité et d’efficacité devant le but, Jean-Pierre Papin sera simplement incroyable. Mais ce qui fait de ce joueur un des joueurs les plus marquants de la Ligue 1, c’est son historique de buts en tous genre. Outre les frappes classiques, il pouvait frapper de loin en s’appuyant sur sa précision incroyable, tout en se diversifiant avec des retournés, des bicyclettes et des reprises de volées.

Malgré des passages en demi-teinte dans des championnats étrangers, Jean-Pierre Papin parviendra à décrocher le titre de champion de France avec l’OM à quatre reprises (de 1989 à 1992) et sera le seul joueur du championnat Français à avoir été sacré meilleur butteur du championnat cinq fois d’affilée. Chose rarissime, en 1991 Jean-Pierre Papin se verra remettre le Ballon d’Or, un évènement puisque ce trophée n’est que trop rarement distribué à un joueur évoluant en Ligue 1.

Plus récemment, il est impossible d’évoquer la Ligue 1 de football et ses joueurs les plus marquants, sans parler du Suédois Zlatan Ibrahimovic. Bien que sa carrière débutât en 1999, il faudra attendre l’année 2012 pour le voir évoluer en France, sous le maillot du Paris Saint-Germain. En seulement deux petites saisons, les chiffres sont largement en faveur du Suédois.

Ultra technique et très difficile à déstabiliser, Zlatan Ibrahimovic émerveille dans sa justesse offensive et dans ses frappes souvent meurtrières. Deux titres de champion de France d’affilé avec le PSG, deux fois meilleur butteur consécutivement et élu deux fois meilleur joueur de Ligue 1 en 2013 et 2014, l’ère Zlatan s’est parfaitement encastrée dans le paysage de la Ligue 1.

Si Michel Platini aura lui aussi réussi à marquer la Ligue 1, nous allons terminer sur l’un des joueurs les plus intéressants que le football dans sa généralité a connu, un champion du monde en 1998. Vous l’aurez certainement compris, il s’agit bien de Zinedine Zidane. Ce Marseillais de naissance ne rejoindra d’ailleurs jamais le club Phocéen et débutera sa carrière du côté de l’AS Cannes.

Déjà très percutant, Zinedine Zidane sera alors suivi par les grands clubs Français qui verront en lui l’espoir du football Français. En 1992, il rejoindra le club de Bordeaux, où, aux côtés de Christophe Dugarry, il formera un duo d’exception. Son aventure Française s’arrêtera quatre saisons plus tard et Zizou parviendra à se faire une place dans les plus grands clubs Européens.

Si Zinedine Zidane n’a jamais remporté un titre de champion de France, il se rattrape aisément avec deux titres de champion d’Italie avec la Juventus, un titre de champion d’Espagne et une Ligue des Champions avec le Real Madrid, un sacre de champion du monde avec la France en 1998 et un ballon d’or la même année.

Si Zinedine Zidane est souvent considéré comme le meilleur joueur de football Européen, ce n’est pas pour rien ; c’est grâce à une vision de jeu efficace, une palette de dribbles ravageurs, un toucher de balle unique, des frappes chirurgicales, et des contrôles de ballon permettant à eux seuls de dérouter n’importe quel défenseur ; l’histoire ne l’oubliera jamais.

