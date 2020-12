Ils ont marqué l’histoire de la Ligue 1 de football

Les joueurs de football qui ont marqué l’histoire de la Ligue 1 > Dans l’intégralité de son histoire, la Ligue 1 est un championnat parfois décrié pour ses matchs trop plats, mais dont certaines équipes, et certains joueurs, sont devenus des emblèmes dans le monde entier.

C’est par exemple le cas de Fabien Barthez. Dans sa carrière sur l’hexagone, Fabien Barthez aura connu quatre clubs dont Toulouse, l’OM, le FC Nantes et l’AS Monaco, pour un total de 363 matchs. C’est grâce aux blessures des gardiens titulaires de Toulouse que Fabien Barthez débutera sa carrière en 1991 ; en parvenant à faire forte impression, il ne cessera de prendre du galon, décrochera la finale de la Ligue des Champions en 1993 avec Marseille, deviendra champion du monde en 1998, et décrochera deux fois le titre de champion de France avec l’AS Monaco. Un parcours dont beaucoup de gardiens rêvent encore aujourd’hui.

Si Fabien Barthez a marqué de son empreinte le rôle de gardien de but, il en est un autre qui apparaît tout aussi marquant, Grégory Coupet. En disputant 489 matchs de Ligue 1, Grégory Coupet peut être nommé comme un vétéran de la Ligue 1, ce qui lui aura également permis de décrocher pas moins de sept titres de champion de France d’affilé, alors avec Lyon. Un exploit qui n’est pas prêt de se faire oublier.

Outre Thiago Silva qui aura, dès sa venue, fait taire les nombreuses critiques que l’on pouvait entendre sur les défenseurs de Ligue 1, c’est Marius Trésor qui nous intéresse ici. Celui que l’on nommait l’homme sans poumons a réalisé l’intégralité de sa carrière en Ligue 1, de 1969 à 1984. En passant par plusieurs clubs comme l’AC Ajaccio, l’OM puis Bordeaux, ce défenseur incroyable a cumulé un total de 438 matchs en Ligue 1, mais n’aura décroché qu’une seule fois le titre de champion de France.

Les joueurs de football qui ont marqué l’histoire de la Ligue 1

Dans ces joueurs de football qui ont marqué l’histoire de la Ligue 1, comment ne pas évoquer celui qui évoluait ensuite en Allemagne, Franck Ribéry. Il effectua ses premiers matchs en 2004, sous les couleurs du FC Metz avant de partir pour la Turquie six mois après. Conscient que ce départ était certainement précipité, il retourna en France six mois plus tard, cette fois-ci sous les couleurs de l’OM.

Les joueurs de football qui ont marqué l’histoire de la Ligue 1

Dès son arrivée à Marseille, le public ne tardera pas à le prendre sous son aile, et pour cause. Infatigable dans l’effort, très technique et capable d’impressionnantes accélérations avec le ballon, Franck Ribéry parviendra à faire sensation. Il rejoindra ensuite le Bayern Munich, un club où Franck Ribéry se sentira à sa place, et aimé de tout un pays pour ses nombreuses qualités sur le terrain.

Toujours à Marseille, c’est Didier Drogba que l’on va évoquer. C’est avec le club du Mans que Didier Drogba effectuera ses débuts, de 1998 à 2002. L’année suivante, il rejoindra l’EA Guingamp et goûtera à la Ligue 1, où il inscrira trois buts en onze matchs. Il faudra finalement attendre encore un an avant de voir un Didier Drogba exceptionnel avec 17 buts en 34 matchs ; avec son explosion, l’OM ne tardera pas à le faire signer en 2003 et Didier Drogba connaîtra une folle année et sera très aimé par le public Marseillais pour son esprit combatif et positif.

Nous terminons cette première aventure avec un autre joueur Brésilien, Ronaldinho. Bien que ce dernier n’ait jamais remporté un titre de champion avec le PSG, il aura marqué l’histoire de la Ligue 1 par sa seule présence sur le terrain.

Avec ses dribbles et sa conduite de balle qui donnait le tournis à ses adversaires, les supporters savaient qu’ils voyaient évoluer un joueur unique, qu’on ne voit qu’une seule fois par génération. Malheureusement pour tout Paris, Ronaldinho ne restera que deux ans à Paris avant de rejoindre le FC Barcelone suite à de nombreux conflits avec l’entraîneur du PSG de l’époque.

En vidéo, découvrez tous les classements de l’histoire de la Ligue 1 de football :

Partager : Twitter

Facebook