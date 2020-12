La Coupe du Portugal de football : quelle histoire !

Au Portugal, la Coupe du Portugal met en avant les équipes de la première division, celles de la seconde division (Segunda Liga), mais également des équipes de troisième division et vingt équipes les plus performantes lors des Coupes de districts nationaux. Notons néanmoins que les équipes B ne participent pas à la Coupe du Portugal de football.

Historiquement, la Coupe du Portugal a été créée en 1938 et sa notoriété grandissante lui permettra d’apparaître comme la compétition la plus importante du Portugal, après le championnat du Portugal.

La Coupe du Portugal de football

Et depuis sa création, la Coupe du Portugal aura permis à différentes équipes de se mettre en avant, bien que certaines formations soient finalement largement au-dessus du lot, tant les victoires dans la compétition furent nombreuses.

La Coupe du Portugal de football et le palmarès du Benfica

Sur le plan des surprises pour commencer, la Coupe du Portugal s’est déjà vue décernée à des équipes dont le destin ne semblait aucunement sourire. En 1990, l’Estrela Amadora parviendra à se hisser sur la plus haute marche de la compétition, malgré des résultats plus que moyen dans le championnat de première division. Depuis sa victoire en 1990 à la Coupe du Portugal, le club ne parviendra plus à réitérer l’exploit ; pire encore les années suivantes, puisque le club se verra même rétrograder en troisième division lors de la saison 2008-2009, et perdra également son statut de professionnel.

Mais tandis que certaines équipes se sont montrées surprenantes lors d’une Coupe du Portugal, il en existe certaines capable de rivaliser presque tous les ans pour s’octroyer les meilleurs résultats.

Alors que le FC Porto et le Sporting CP sont brillants dans l’exercice (16 victoires chacun avant l’édition annuelle), le Benfica est presque parfait et possède une force certaine.

Après une première victoire en 1930, le Benfica parviendra à se montrer constant dans ses efforts, parvenant en finale pas moins de dix fois. Si ce résultat peut apparaître comme maigre, ce ne sont que les finales où le Benfica se sera incliné. En effet, le Benfica est le leader incontesté de la Coupe du Portugal de football, et se sera finalement imposé 25 fois ; un exploit d’autant plus retentissant que le Benfica parvient, aujourd’hui encore, à asseoir sa suprématie sur l’exercice.

En vidéo, retrouvez l’histoire incroyable du football portugais :

Partager : Twitter

Facebook