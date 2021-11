Le brillant palmarès du Masters de tennis à Londres > Comme chaque année depuis 1970 maintenant, le Masters de tennis qui se déroule à Londres est devenu la parfaite occasion de sacrer le meilleur joueur de tennis de l’année, et pour cause.

En effet, lors du Masters de tennis à Londres, seuls les huit meilleurs joueurs en simple sont sélectionnés pour participer à l’évènement. En plus d’apparaître comme un juge parfait pour déterminer le meilleur joueur de l’année, le Masters de tennis à Londres est le tournoi de tennis le plus prestigieux après les rendez-vous du Grand Chelem.

Se déroulant à l’O2 Arena depuis 2009 et jusqu’en 2018, le Masters de tennis de Londres se permet également de réunir les huit meilleures équipes de double depuis 1975, et c’est bien pour cela que ce tournoi s’appelait le Tournoi des Maîtres, en référence à sa brochette d’incroyables joueurs.

Vous aurez alors rapidement compris que les plus grands joueurs de tennis se sont illustrés ici, ce tournoi apparaissant comme une évidence pour ces derniers. Si de nombreux joueurs se sont imposés ici, il faudra toutefois noter que certains n’auront encore jamais brillé.

Le déroulement du Masters de tennis à Londres se veut assez simple. Deux poules sont présentes et il faut réussir à finir à la première ou seconde place pour rallier la demi-finale, puis la finale. Très court sur la durée, le Masters de tennis à Londres s’enchaîne sur un rythme effréné, ce qui plaît au public, souvent venu en masse.

Du côté du palmarès, de nombreuses surprises sont à l’ordre du jour. En se jouant sur une surface dure, nous ne pouvons pas nier que certains joueurs sont désavantagés par apport à leurs performances tout au long de l’année ; c’est ainsi le cas de Rafael Nadal. Brillant joueur sur terre battue, Rafael Nadal aura atteint la finale en deux reprises (2010, 2013), mais n’aura jamais réussi à s’imposer avant l’édition 2015.

Pour le Serbe Novak Djokovic, le Masters de tennis à Londres se veut bien plus encourageant, puisque le meilleur joueur en 2015 se sera imposé à quatre reprises, toujours avant l’édition 2015. En décrochant un succès en 2008, Novak Djokovic parviendra ensuite à réaliser un triplé historique, en 2012, 2013 et 2014 ; seul Ivan Lendl et Illi Nastase pourront dire en avoir fait autant.

Mais au sommet du palmarès du Masters de tennis à Londres, l’on retrouve un joueur emblématique de ces dernières années, Roger Federer. Le Suisse aura décroché pas moins de six succès (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 et 2011), ce qui en fait le joueur encore en activité le plus renommé du Masters de tennis à Londres, mais également le plus constant dans ses apparitions.

