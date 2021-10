Les difficultés de l’OM dans le football > L’année aura soufflé le chaud et le froid pour la formation de l’OM. Alors que la saison dernière de Ligue 1 se soldait par une très bonne note, l’entame de la saison actuelle n’aura jamais mis Marseille en avant.

Pour rentrer plus en détails dans les faits, il faut savoir qu’après sa très bonne dernière saison, l’OM partait assez confiant dans l’entame du nouveau championnat de Ligue 1, notamment grâce à la présence de Marcelo Bielsa.

Ce génie d’entraîneur avait alors permis à l’OM de renouer avec son public, après des résultats très mitigés. Pour la première journée de la Ligue 1 de la saison en revanche, l’effet Bielsa se sera estompé et il quittera le club dès la fin du match et cette défaite un à zéro contre Reims.

Après un intérim de Franck Passi pour une seule rencontre (nouvelle défaite), le club Phocéen accueillait à sa tête un nouvel entraîneur, l’Espagnol Michel. Lors de la troisième journée de Ligue 1, force est de constater que Michel aura réussi à regrouper une équipe parfois trop dispersée ; la victoire six à zéro contre Troyes sera-t-elle un coup de maître… Ou un simple coup de chance ?

La réponse ne tardera finalement pas à se faire connaître, puisque dès la quatrième journée de Ligue 1 c’est un nouveau revers qui attendait les joueurs de l’OM, alors en déplacement à Guingamp. Vaincu deux à zéro, l’OM ne parvenait toujours pas à se refaire une santé et commençait sa longue descente aux enfers.

Après un mois d’août compliqué, l’OM devait réagir en septembre et l’on assistera à quelques performances notables, mais malheureusement trop peu nombreuses. Après une victoire en amical face à la modeste formation du Spartak Trnava, un succès en Ligue 1 contre Bastia (4-1) puis un second souffle en Europa League contre le FC Groningen (0-3), l’OM décrochera deux nuls contre Lyon et Toulouse avant de subir une nouvelle déconvenue, deux à un contre le SCO d’Angers.

Le mois d’octobre se devait alors de répondre positivement aux ambitions du club de l’OM, mais, encore une fois, les choses ne se sont passées comme prévues.

Battu par le Slovan Liberec (1-0) en Europa League, l’OM concèdera le classico contre le PSG en s’inclinant deux buts à un, avant de faire match nul contre Lille. Fin octobre, l’OM tentait alors de briller pour son troisième match d’Europa League, mais cette fois-ci, c’est le gardien Steve Mandanda qui donnera la défaite aux siens ; trois buts à deux. Pour l’OM les choses sont désormais claires, il faut absolument renouer avec le succès sous peine de connaître une saison historique, négativement.

