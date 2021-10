Le plus grand des spectacles confirme sa place sur BeIN Sports > Qu’on se le dise, peu nombreuses étaient les personnes qui pouvaient croire aux chances de succès de la chaîne BeIN Sports au bout de quelques années, et pourtant, la chaîne du groupe Qataris a parcouru bien du chemin.

Qui ne se souvient pas du véritable raz-de-marée qu’aura créé la chaîne lors de son lancement, le 1er juin 2012 ? Pour l’occasion, l’on apprenait alors que la chaîne BeIN Sports (BeIN Sport jusqu’en 2014), avait acquis les droits de la retransmission de l’Euro 2012, en intégralité avec des matchs en exclusivité.

Qu’on se le dise, le groupe Qatari a frappé un grand coup dans le monde sportif, notamment en venant rivaliser avec une autre chaîne payante de l’histoire de la télévision Française, Canal +.

Depuis sa création, BeIN Sports ne cesse de rivaliser avec Canal + pour offrir à ses abonnés des évènements sportifs intenses et de multiples championnats dans de nombreux sports, que se soit du football, du basket ou du handball.

Mais si BeIN Sports est parvenu à se faire une place au soleil en tant que diffuseur d’évènement, et outre la richesse apportée par le Qatar, c’est grâce à de multiples canaux permettant à la chaîne d’atteindre pas moins de dix chaînes capables de diffuser de nombreux évènements ; dans les faits, les canaux BeIN Sports MAX sont alors utilisés pour retransmettre, en direct toujours, l’intégralité des matchs de Ligue 1, de la Champions League, ou de l’Europe League lors d’une soirée.

Pour répondre aux nombreuses acquisitions de droit de retransmission des sports, BeIN Sports avait également lancé, en septembre 2014, BeIN Sports 3. Cette chaîne est alors dédiée à tous les sports du groupe, comme le handball, le volley-ball, le tennis ou l’athlétisme, mais est aussi utilisée pour diffuser du football, lorsque plusieurs matchs de football sont en simultané.

L’historique de la chaîne BeIN Sports se veut très complet en seulement quelques années d’existence ; en effet, chaque année était ponctuée de nombreux ajouts ou de batailles gagnées face au groupe Canal +, mais l’une des ambitions les plus grandes de BeIN Sports, est d’acquérir les droits de retransmission de la Formule 1, que possédait encore Canal + jusqu’à 2016, au minimum.

Alors que BeIN Sports était passée à côté de la F1, le groupe peut néanmoins se reposer sur ses plus fortes valeurs ; les plus de 2,5 millions d’abonnés en septembre 2014 peuvent toujours voir, en exclusivité, certains matchs de Bundesliga jusqu’en 2017, la Liga BBVA jusqu’en 2018, la Ligue 1, Ligue 2, Série A, Liga NOS, l’EURO 2016, l’Europe League, la Ligue des Champions ou la COPA America dans le football, mais aussi du basket, du handball, du football Américain, de la natation, du rugby à XIII et du rugby à XIV, du tennis, de l’athlétisme ou encore du cyclisme ; un programme plus que chargé donc !

