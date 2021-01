Championnats du monde de boxe amateur : quelle histoire !

L’importance des Championnats du monde de boxe amateur > Présent depuis de très nombreuses années, ce sport sera parvenu à se faire une place de choix dans le monde de la compétition et chacun des évènements proposés par la discipline sont suivis dans le monde entier.

Qu’on se le dise, les Championnats du monde de boxe amateur, n’ont d’amateur que le nom. En effet, cette compétition est d’une importance capitale, puisque les Championnats du monde de boxe amateur, sont, avec les Jeux Olympiques, la compétition la plus importante de la boxe amateur.

C’est en 1974 qu’aura lieu la première édition des Championnats du monde de boxe amateur, grâce à l’organisation de l’AIBA (Association Internationale de Boxe Amateur). Ayant lieu à Cuba, cette édition historique avait alors permis au pays hôte de rafler pas moins de cinq médailles en or, contre deux seulement pour l’Union Soviétique de l’époque.

Depuis 2003 d’ailleurs, les Championnats du monde de boxe amateur n’offrent que onze catégories en lieu et place des douze habituelles ; la disparition de la catégorie super welters (-71 kilos) en est la cause. De plus, depuis 2001, cette fois-ci, des Championnats du monde féminin sont également organisés.

Désormais, l’on retrouve comme catégories, les poids mi-mouches (-49), les poids mouches (-52), les poids coqs (-56), les poids légers (-60), les poids super-légers (-64), les poids welters (-69), les poids moyens (-75), les poids mi-lourds (-81), les poids lourds (-89) et les poids super-lourds (+91).

Au fil de l’histoire de la compétition, force est de constater qu’un pays revient souvent sur les plus hautes marches de la compétition, Cuba. En effet, avec un total de 67 médailles d’or avant l’édition 2015 des Championnats du monde de boxe amateur, Cuba apparaît comme le favoris exemplaire de la compétition, et possède une incroyable avance sur la Russie et ses 36 médailles d’or (102 au total, contre 121 pour Cuba).

De leur côté, la France et la Turquie n’auront connu que deux victoires, pour deux médailles d’or chacune. Pour la France, le dernier succès remonte à 2003 dans la catégorie super-légers et aura vu Willy Blain s’imposer, tandis que la Turquie aura brillé une édition plus tôt, en 2001, grâce à la bonne performance de Ramaz Paliani en poids plumes.

Plus récemment, lors de l’édition 2013 des Championnats du monde de boxe amateur, Cuba n’aura décroché que deux médailles d’or, contre quatre pour le Kazakhstan. Si des pays émergent, Cuba ne parvient plus à être la nation la plus titrée depuis l’année 2005 ; coup dur pour le pays habitué à s’imposer dans ces Championnats, d’autant que l’édition 2007 n’aura même pas permis à Cuba de décrocher ne serait-ce qu’une médaille de bronze.

En vidéo, retrouvez le top 5 des boxeurs les plus puissants de l’histoire du sport :

