La Coupe du Monde de rugby et ses favoris

La Coupe du Monde de rugby 2015 et ses favoris > Tout comme au football, le rugby ; grâce à une notoriété croissante au fil des années, se dote d’une Coupe du Monde rassemblant les meilleures équipes de rugby, une fois tous les quatre ans.

Historiquement, la Coupe du Monde de rugby n’est pas si ancienne que cela, bien au contraire. Sa première édition s’est déroulée en 1987 et était alors ouverte à toutes les équipes reconnues par l’IRB (International Rugby Board).

Pour la première édition, la Coupe du Monde de rugby livrait son charme en Nouvelle-Zélande et en Australie, et ce sera finalement la Nouvelle-Zélande qui inscrira en premier son nom sur le palmarès de la Coupe du Monde de rugby.

Sur le plan des vainqueurs d’ailleurs, ils ne sont finalement que quatre à s’être imposés dans la compétition, avant la Coupe du Monde de rugby 2015, se déroulant en Angleterre.

La Coupe du Monde de rugby 2015 et ses favoris

Que ce soit la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou l’Afrique du Sud, chacune de ces nations se sont imposées à deux reprises dans le tournoi, bien que le tenant du titre en 2011 ; la Nouvelle-Zélande et ses fameux All Blacks, apparaissent comme une valeur sûre de ce sport.

Tandis que la Nouvelle-Zélande soit inscrite dans les gênes du rugby, force est de constater que le pays aura dû attendre plus de vingt longues années avant de décrocher le deuxième succès de son histoire, tandis que l’Angleterre sera parvenue à jouer les trouble-fête lors de l’édition 2003, et sera la première ; et seule, formation Européenne à détrôner la force du rugby Océanique.

De son côté, la France n’aura jamais réussi à s’imposer dans la Coupe du Monde de rugby, mais accédera à la finale pas moins de trois fois en sept éditions ; surprenante donc, mais dont les forces sont des certitudes actuellement et ces dernières seront décisives lors des prochaines années.

Comme à chaque édition, la Coupe du Monde de rugby 2015 possède ses favoris, des équipes dont le besoin de présentation n’est plus nécessaire. Dans l’ultime course au titre, la Nouvelle-Zélande et l’Australie partent comme les deux principaux favoris, tandis que l’Afrique du Sud, capable de surprendre, vient en troisième position. Bien entendu, l’Angleterre, la France et même l’émergence de l’Argentine sont des formations à suivre de près, capables de retourner des situations, dans quelques éditions tout du moins.

