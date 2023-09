Les petits poucets de la Ligue des Champions 2015-2016 > La Ligue des Champions est l’endroit privilégié des formations Européennes les plus imposantes ; toutefois, l’on retrouve souvent des équipes au palmarès moindre, mais qui ne sont pas à dénigrer pour autant.

Tout au long de son histoire, la Ligue des Champions aura été témoin de plusieurs matchs plein de surprises, où les grandissimes favoris sont tombés à maintes reprises sur des adversaires, certes, plus petits, mais à la fougue énorme.

Qui ne se souvient alors pas de l’exploit du BATE Borisov il y a quelques années ; ce club qui est allé créer la sensation en s’imposant face au très grand Bayern de Munich, trois buts à un lors de la Ligue des Champions 2012 ; grâce aux multiples performances de cette année, le BATE Borisov parviendra à terminer troisième de son groupe, et à être reversé en Europa League.

De ces moments, la Ligue des Champions peut en être parfois remplie et c’est pour ces occasions que l’on suit assidument de telles compétitions, ces moments qui permettent la mise en avant de plusieurs formations ; faibles sur le papier, mais au mental d’acier.

Les petits poucets de la Ligue des Champions 2015-2016

Qu’on se le dise, la Ligue des Champions 2015-2016 s’est une nouvelle fois dotée de petits poucets, dont certains ont déjà réussi l’exploit de se qualifier pour la phase de poule ; un moment historique.

Alors que l’on retrouve une nouvelle fois le BATE Borisov ; qui n’est désormais plus sous-estimé par ses adversaires, certaines équipes se présentent sans grandes intentions réelles, si ce n’est de tenter de conserver ses cages inviolées et, pourquoi pas, inscrire un but qui écrirait une page de l’histoire du club dans la Ligue des Champions 2015-2016.

Dans ce rôle-là, il y a quelques équipes qui vont tenter de briller. Commençons par le club Belge de La Gantoise. C’est grâce à un titre de champion ; remporté pour la première fois de son histoire, que le club de La Gantoise s’est offert une place directe dans la phase de groupe de la Ligue des Champions 2015-2016 et aspire déjà un plus bel avenir que sa meilleure performance Européenne, un quart de finale de la Coupe UEFA (Europa League), en 1992.

De son côté, le club Suédois du Malmö FF renoue enfin avec ses plus belles heures du football dans son pays, mais ses performances sur le plan Européen le classe encore petit poucet ; que l’on espère voir grandir très vite.

Mais la vraie surprise de la Ligue des Champions 2015-2016 nous vient d’un pays qui ne s’était encore jamais qualifié pour les phases de poules de la compétition. Ce club ; très jeune puisque fondé en 2000, nous vient tout droit du Kazakhstan et se nomme FC Astana. Champion de son championnat, le FC Astana aura ensuite réussi à s’imposer lors de trois matchs de barrages, avant de se retrouver plonger au cœur de l’action, dans un groupe constitué du Benfica, de l’Atlético Madrid et du surprenant Galatasaray.

