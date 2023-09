La phase de qualification à l’Euro de football > Très attendues dans le monde entier, deux compétitions de football parviennent à faire sensations, la Coupe du Monde de football et la compétition qui nous intéresse aujourd’hui, l’Euro de football.

Si la Coupe du Monde permet de sacrer la meilleure équipe sur le plan mondial, le défi d’un Euro de football n’en reste pas moins important, et offre de superbes rencontres depuis sa création en 1960. Dans l’histoire, l’Euro de football apparaît comme la deuxième compétition la plus renommée ; après la Coupe du Monde, puisque l’Euro de football est d’une difficulté certaine ; le niveau de jeu des équipes Européennes est suffisamment haut pour compliquer une victoire finale.

Mais avant l’Euro de football qui se déroule tous les quatre ans, les années paires, l’on retrouve une phase de qualification très importante pour cet évènement. Avec des places restreintes dans l’Euro de football, les formations doivent passer avec succès les éliminatoires se déroulant quelques mois avant.

Le principe est simple, l’équipe organisant le tournoi sur ses terres est qualifiée d’office, tandis que les autres doivent réussir un parcours remarquable pour tenter d’accrocher une place à l’Euro.

La phase de qualification à l’Euro de football

Pour l’Euro 2016, ce ne sont pas moins de 53 nations qui pouvaient espérer rallier l’Euro de football 2016, qui se déroule en France.

Ces 53 équipes sont alors divisées dans plusieurs chapeaux et un tirage au sort permettra d’effectuer des groupes, en évitant que les têtes de série ne se rencontrent lors des matchs de la phase de qualification, tout en respectant certains aménagements ; toujours pour l’Euro 2016, la France ne pouvait, par exemple, pas rencontrer l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne ou l’Angleterre pour des raisons de droits TV, tandis que l’Arménie et l’Azerbaïdjan, puis l’Espagne et Gibraltar ne pouvaient pas se retrouver dans le même groupe, pour des raisons politiques cette fois-ci.

Se déroulant sur une période de plus d’un an, la phase de qualification à l’Euro de football choisi l’image d’un championnat, puisqu’une équipe d’un groupe rencontrera tous ses adversaires par deux fois, en match allé et retour. Comme à l’accoutumer, une victoire équivaut à trois points, un nul à un point et une défaite à zéro point ; cette année 2015 aura également été riche en rebondissements dans cette phase de qualification à l’Euro de football 2016, puisque la Serbie s’est vue pénalisée de trois points, annihilant ses espoirs de rejoindre cette édition de l’Euro.

Pour rentrer plus dans les détails à quelques semaines du terme de la phase de qualification à l’Euro de football, la Turquie possède encore un espoir de se qualifier, tandis que dans le même groupe, l’Islande possédait une incroyable avance ; une mise en avant certaine pour cette formation originalement mise dans le chapeau 5. Sur le plan des favoris, pas de surprises, et sauf un retournement de situation imprévue, l’on devrait retrouver les plus belles formations Européennes ; les surprises seront plus du côté des équipes au palmarès moindre, la Slovaquie s’étant même offerte six victoires en six matchs, dont une victoire deux à un contre l’Espagne.

