Championnats du Monde de VTT : le meilleur, tout simplement

Les exploits et le palmarès des Championnats du Monde de VTT > Comme chaque année depuis quelques temps désormais, les Championnats du Monde de VTT prennent une grande place dans le cœur de tout amateur de sport, et pour cause, la technicité est ici à son plus haut niveau en fonction de la discipline.

C’est en 1990 que les Championnats du Monde de VTT auront fait leur apparition ; passage obligatoire pour tout sport capable de rameuter les foules. Grâce à sa réputation, le VTT s’offrira même une Coupe du Monde l’année suivante, et qui se poursuivra jusqu’à nos jours.

Organisés par l’Union cycliste internationale, les Championnats du Monde de VTT se dotent de plusieurs disciplines dans lesquelles il faut se montrer plus fort que ses concurrents pour espérer remporter ; durant toute une année, le maillot arc-en-ciel. Ce dernier étant unique, il est là pour rappeler la belle victoire lors des Championnats du Monde de VTT.

Au fil des ans, plusieurs catégories se sont alors rajoutées dans le programme des Championnats du Monde de VTT et l’on retrouve, par exemple, le cross-country et la descente qui sont les épreuves les plus anciennes, auxquelles s’ajoutent le four-cross, le trial, le dual-slalom, et, depuis 2012, l’on assiste également à de beaux moments lors des cross-country eliminator.

Pour son édition de 2015, les Championnats du Monde de VTT ont pris la direction d’Andorre, lieu historique puisqu’il accueille les Championnats pour la première fois de son histoire.

Pas moins de 19 épreuves, dont 13 de VTT et 6 de cross-country, étaient au programme de l’édition 2015 des Championnats du Monde de VTT et l’aisance des coureurs sur des tracés très compliqués est mise en avant. Tandis que les champions voulaient conserver leur titre acquis l’an passé, de nouvelles têtes se sont présentées, avec la victoire pour seul objectif.

Au palmarès de ces Championnats du Monde de VTT justement, l’on retrouve un bilan très homogène par moment, bien que l’on ait également vécu de nombreuses périodes dominées purement et simplement par les coureurs les plus forts du plateau.

Ainsi, dans l’histoire des Championnats du Monde de VTT, il n’est plus nécessaire de présenter le Français Nicolas Vouilloz, la Française Anne-Caroline Chausson, ou encore le vainqueur Anglais de l’édition 2012 de la descente, Greg Minnaar, capable du meilleur.

