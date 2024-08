Route du Rhum en Vidéo et Replay sur Internet

Route du Rhum en vidéo. Voici ce qu’il faut savoir pour voir et revoir en illimité les meilleurs moments et les faits marquants de la Route du Rhum. L’épreuve mythique de voile est à regarder sur Internet, avec le résumé en vidéo et le replay en streaming.

Déjà la dixième édition de la Route du Rhum ; un moment très important et une incroyable passion à vivre jusqu’à l’arrivée en Guadeloupe. Ainsi, l’on vous recommande de regarder le programme de la Route du Rhum en vidéo sur internet, ou de voir la sortie des Ultimes en direct à la TV sur Planète. La Route du Rhum est un rendez-vous inimaginable, tant la ferveur du public présent pour l’occasion se fait sentir, à des milliers de kilomètres à la ronde. Cette Route du Rhum 2014 ne déroge pas à la règle ; les premières journées, uniquement ponctuées d’animations, ont déjà vu plus de 20 000 personnes répondre présentes, et l’euphorie de la présentation des skippers était plus que belle à voir.

Route du Rhum 2014 en vidéo

Avant le départ, qui sera donné demain et sur lequel nous reviendrons, il reste encore à vivre la sortie des Ultimes en direct ; un moment très attendu, notamment pour l’effet de surprise qui peut venir se rajouter à l’impatience. La catégorie des Ultimes regroupe les bateaux les plus imposants de cette année ; les géants comme l’on se plaît à les nommer. Et cette année, seuls huit bateaux sont à ranger dans la catégorie des Ultimes, mais l’on surveillera de très près la sortie du plus grand bateau de cette nouvelle saison ; le Maxi Spindrift 2. D’une longueur de 40 mètres, il fait clairement figure de mastodonte cette année, et reste bien plus impressionnant que les 31,5 mètres du Banque Populaire VII, vainqueur l’an passé. Nous pouvons aussi souligner la présence de 30 skippers qui sont tout sauf professionnels ; du garagiste au journaliste, la magie de la Route du Rhum 2014 est déjà présente et l’espoir de voir un amateur s’imposer n’est pourtant pas si loin. Vous pouvez voir la sortie des Ultimes en direct à la TV, à partir de 15 heures 20, ce samedi 1er novembre 2014. Nous vous conseillons également de revenir ici quelques minutes avant la sortie des Ultimes ou juste après, pour voir le Programme de la Route du Rhum 2014 en vidéo sur internet.

J’aime ça : J’aime chargement…