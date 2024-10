Voir Coupe de la Ligue 2014 en direct vidéo et regarder Match Toulouse Bordeaux en live streaming > C’est bien ICI, sur Tixup, que vous pouvez voir la Coupe de la Ligue 2014 en direct vidéo et regarder le match Toulouse Bordeaux en live streaming sur internet.

Petite pause dans le championnat de Ligue 1 pour Toulouse et Bordeaux, qui peuvent profiter de ne pas jouer sur le plan Européen, pour réaliser une belle opération en championnat, comme en Coupe de la Ligue 2014.

Et l’on vous conseille vivement de voir la Coupe de la Ligue 2014 en direct vidéo sur France 4, ou de regarder le match Toulouse Bordeaux en live streaming sur internet, à tout moment, dès que vous êtes disponible.

Et cette bouffée d’air, les deux équipes présentes ce soir en ont bien besoin ; non pas à cause d’un classement de Ligue 1 alarmant, bien au contraire, mais plutôt pour effacer la dernière journée de Ligue 1, en dessous des attentes du staff et des supporters.

D’abords Toulouse à domicile, qui n’aura rien pu faire contre une équipe du RC Lens très revancharde et qui s’est montré brillante, en tout points.

Vaincu sur le score de deux à zéro, Toulouse a perdu une belle occasion de recoller sur les leaders qui ne cessent de s’échapper ; seule une victoire dans ces 16es de finales de la Coupe de la Ligue 2014 pourrait venir redonner le sourire aux joueurs.

Qu’on se le dise, Bordeaux se doit également de s’imposer, peut-être même plus que Toulouse ; en effet, alors que l’on possédait 18 points, une victoire sur le PSG aurait été un exploit retentissant, capable d’offrir une seconde place au général.

Malheureusement, avec deux pénaltys encaissés par Lucas Moura et un but d’Ezequiel Lavezzi en fin de rencontre, Bordeaux ne peut que rester sur ses 18 points et voir son début de saison connaitre un léger passage à vide.

L’importance d’une victoire hors du championnat n’est plus à prouver, reste désormais à savoir qui prendra le meilleur sur son adversaire et reprendra une confiance nécessaire pour la suite.

dès 20 heures 50, ce mardi 28 octobre 2014.

Si vous n’avez pas accès à votre télévision à ce moment-là, sachez que vous pouvez cliquer ICI, pour regarder le match Toulouse Bordeaux en live streaming sur internet, à tout instant.

