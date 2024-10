Diffusion vidéo Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 et tennis en streaming direct + TV > C’est ICI, que vous pouvez voir la diffusion vidéo du Masters 1000 de Paris-Bercy 2014, et le tennis en streaming direct + à la TV.

Après une belle première journée du Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 hier, le tournoi de tennis n’en est qu’à ses débuts.

C’est pour cela que l’on vous conseille de regarder la diffusion vidéo du Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 sur Canal + Sport, ou de voir le tennis en streaming direct sur internet, mais également à la TV.

Finalement, l’absence de Rafael Nadal dans ce Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 ne porte aucunement préjudice au spectacle que l’on vit dans ce tournoi de tennis.

La première journée a déjà été riche en rebondissements, et l’on a assisté à de très beaux matchs de tennis, notamment dans la matinée, ou le Suisse Dominic Thiem est venu à bout d’Alexandr Dolgopolov en trois sets ; l’on ne peut néanmoins qu’avoir des regrets après l’élimination de plusieurs Français, comme Edouard Roger-Vasselin et Pierre-Hugues Herbert.

LIENS SPONSORISES





Diffusion vidéo Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 et tennis en streaming direct + TV

Toujours dans la matinée, Santiago Giraldo s’est imposé en maître face à Mikhail Youzhny, sur le score de 6-2, 6-4, mais c’est bien aujourd’hui que le Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 prend tout son sens.

La deuxième journée du Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 de tennis offre des matchs très intéressants à surveiller ; ou l’on retrouve notamment l’entrée en lice dans la compétition du favori et numéro un mondial, Novak Djokovic ; face à l’Allemand Philipp Kohlschreiber, l’intensité est déjà à son comble avant le prochain tour.

Les Français ne sont pas en reste non plus, et l’on regardera de très près les intentions de Gilles Simon, Jérémy Chardy, ou encore Lucas Pouille.

La dernière incertitude de la journée, concerne la participation de Gaël Monfils à ce Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 ; ce dernier possède une douleur au genou et doit encore effectuer des tests plus poussés ; il reste incertain jusqu’à la dernière minute de son match face à Joao Sousa.

Vous pouvez regarder la diffusion vidéo du Masters 1000 de Paris-Bercy 2014 en direct à la TV, à partir de 11 heures, ce mardi 28 octobre 2014.

Si vous le préférez, vous pouvez cliquer ICI, pour regarder, dès que vous le voulez, ou pouvez, le tennis en streaming sur internet, depuis tous vos appareils connectés au net.

J’aime ça : J’aime chargement…