Match en direct Manchester United Chelsea en Live sur Internet

Match Manchester United Chelsea 2014 : en direct sur Internet les fans de Premier League ont rendez-vous ici ce dimanche 26 octobre 2014 pour voir Man Utd Chelsea FC, le choc du championnat de foot anglais. Vous pouvez regarder la retransmission du match Manchester United Chelsea en direct à la télévision sur Canal+Sport, et dès la fin du match de Premier Leaguez, vous pouvez regarder sur Internet les buts de Manchester United Chelsea et le replay en video live.

Ce dimanche 26 octobre 2014, c’est une nouvelle occasion pour Chelsea de briller dans cette neuvième journée de BPL ; alors que Manchester United doit déjà réagir. Les Londoniens tiennent la corde chez les bookmakers anglais.

En effet, le début de saison de BPL semble se passer pour le mieux du côté de Chelsea ; déjà 22 points dans la besace et une forte première position dans un championnat pourtant très disputé à l’accoutumer.

Invaincu depuis l’entame de la BPL, Chelsea ne cesse d’impressionner et compte déjà sept très belles victoires ; finalement, seul le match nul concédé contre Manchester City le 21 septembre dernier est venu assombrir un tableau ensoleillé ; pas de panique toutefois, l’avantage sur le deuxième est suffisamment grand pour se permettre même une défaite.

Match Manchester United Chelsea en direct sur Internet : Premier League 2014

Depuis le match nul, Chelsea reste sur trois victoires et peut compter sur une attaque de feu, ou l’on retrouve Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fabregas, ou encore l’inépuisable Didier Drogba ou le très technique Loïc Rémy.

Si le championnat de BPL se passe au mieux, le constat est exactement le même dans son groupe de Ligue des Champions ; cette année peut-elle être celle ou Chelsea s’impose sur tous les tableaux ?

De l’autre côté, l’on retrouve une formation de Manchester United qui n’est que l’ombre d’elle-même ; dans l’incapacité de produire un jeu constant, Manchester United est très loin de Chelsea et ne compte que douze points après huit journées.

Cependant, Manchester United reste maintenant sur trois matchs sans revers, deux victoires et un dernier match nul en déplacement à West Bromwich ; suffisant pour faire trembler une équipe de Chelsea furieuse de s’imposer ?

