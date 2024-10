Regarder le Rallye d’Espagne 2014 en direct + vidéo live avec Retransmission de la course en streaming sur internet pour la dernière journée de compétition. ICI, vous avez accès aux liens vous permettant de regarder le Rallye d’Espagne 2014 en direct.

Pour l’ultime journée du Rallye d’Espagne 2014, des confirmations se profilent doucement à l’horizon.

De ce fait, l’on vous recommande vivement de regarder le Rallye d’Espagne 2014 en direct + vidéo live sur Sport +, ou de voir la retransmission de la course en streaming sur internet, depuis votre PC, MAC, ou Macbook Air ; sans oublier votre iPhone, iPad ou tout autre appareil connecté au net.

En effet, lors des premières journées, l’on a assisté à un vrai spectacle du Français Sébastien Ogier, plus que désireux de s’imposer ici et de se rapprocher d’un nouveau titre de champion du monde.

Leader impeccable, Sébastien Ogier est venu attaquer à chaque instant et ce n’est pas le retour Thierry Neuville qui pourrait faire trembler le pilote Volkswagen aujourd’hui, pour les dernières spéciales du Rallye d’Espagne 2014.

Regarder le Rallye d'Espagne 2014 en direct + vidéo live : Retransmission course en streaming

Au programme de la journée du Rallye d’Espagne 2014, pas moins de quatre spéciales à suivre en direct, mais dont la principale ; la Power Stage à Riudecanyes 2 peut faire chavirer, même le meilleur des pilotes.

D’une longueur de 15,55 kilomètres, cette 17e et dernière spéciale peut être l’arbitre parfait dans le duel que se livrent les premiers de la feuille des temps du Rallye d’Espagne 2014.

Et l’on a vu, lors des premières journées, un Thierry Neuville exemplaire et très rapide ; bien plus que le Français, mais qui aura perdu du temps après avoir heurté une pierre dans un virage ; le changement de pneu l’aura alors relégué assez loin, mais il n’a pas dit son dernier mot.

Le Finlandais et coéquipier de Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala, n’est pas à plaindre non plus et parvient bien souvent à ne pas perdre trop de temps sur Sébastien Ogier, et ce, à toutes les spéciales.

Il est donc très important de regarder la dernière journée du Rallye d’Espagne 2014 en direct vidéo live, dès 11 heures 55, ce dimanche 26 octobre 2014.

L’absence un dimanche matin peut être justifié, surtout après le changement d’horaire de cette nuit et c’est pour cela que vous pouvez CLIQUER ICI, pour ne rien manquer de la dernière journée du Rallye d’Espagne 2014 et pour voir la retransmission de la course en streaming sur internet, à tout moment de la journée.

